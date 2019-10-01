Cardelion dünyanın en büyük gıda fuarına 2. kez katılacak

Yurtiçi ve yurtdışı fuarlarla Bursa'nın yerel lezzeti kestane şekerini dünyaya tanıtan İLKA Şekerleme, dış pazarlarda satışa sunduğu Cardelion markasıyla Almanya’da 59 Ekim tarihlerinde düzenlenecek olan Uluslararası Yiyecek ve İçecek Fuarı’nda (Worldwide. Leading. Trendsetting/Köln Anuga 2019) Bursa’yı temsil etmeye hazırlanıyor. 300 dolayında Türk firmasının katılması beklenen fuarda, İlka Şekerleme Cardelion markası ile Bursa’yı temsil edecek.

Dünyanın en büyük gıda fuarlarından biri olarak görülen ve 2 yıllık periyotlar ile Almanya’nın Köln kentinde düzenlenen ANUGA 2019’da ürünlerini tanıtacak olan İlka Şekerleme, 2 yıl önce ilk kez katıldığı fuarda Kanada’ya ihracat yapmıştı. Bu yıl 100’den fazla ülkeden katılımcı ağırlayacak olan fuarda ürünlerini dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen ziyaretçilere ve profesyonel alıcılara tanıtma fırsatı bulacaklarını söyleyen İlka Şekerleme Ticaret Müdürü Deniz Utku Özdemir, Bursa’nın yerel lezzeti kestane şekerini dünyaya tanıtmaya devam ettiklerini söyledi.

Deniz Utku Özdemir, fuarların sektöre ayna tutan organizasyonlar olduğunu, ticarî ilişkiler ve bağlantılar için en sağlıklı ortam olduğuna dikkat çekti. Anuga 2019’da büyük ilgi görmeyi beklediklerini ifade eden Özdemir, “2 yıl önce Cardelion markasıyla perakende mağaza konseptimiz ile yer almış ve büyük ilgi görmüştük. Bu yılki fuarda müşteri portföyümüzü daha genişletmeyi amaçlıyoruz. Almanya’da daha önce WTCE (World Travel Catering & Onboard Services Expo) Fuarı’na da katılmıştık” dedi. Özdemir, 2 yıl önce katıldıkları fuarın yeni dış bağlantılar kurmaları için iyi bir fırsat oluşturduğunu ve Kanada pazarına girmelerine vesile olduğunu da hatırlattı. Deniz Utku Özdemir, “Prestiji çok yüksek bir fuarda, dünyadaki yüzlerce ülkeden gelen binlerce firma arasında yer almak bizim için önemli. Katıldığımız fuarlarda hem Türkiye’yi hem Bursa’yı dünyaya tanıtmak bize gurur veriyor. İlka Şekerleme olarak; Paris Sial Fuarı, Köln Anuga fauarı ve diğer yurt dışı fuarlara katılarak ülkemizi ve Bursa’yı temsil etmeye devam edeceğiz” dedi.

BURSA 01 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:29

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