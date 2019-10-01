Belediye otobüsüyle otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Bursa’da belediye otobüsüyle otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza Güneştepe Mahallesi'nde meydana geldi. İçinde yolcu bulunan özel halk otobüsüyle çarpışan otomobil daha sonra bir işyerinin duvarına çarparak durabildi. Kazada otomobil hurdaya dönerken, 3 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahale 112 ekipleri tarafından yapılırken, kazadan sonra ortalığın savaş alanına döndüğü görüldü. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
BURSA
01 Ekim 2019 Salı
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