Belediye otobüsüyle otomobil çarpıştı: 3 yaralı

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Bursa’da belediye otobüsüyle otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza Güneştepe Mahallesi'nde meydana geldi. İçinde yolcu bulunan özel halk otobüsüyle çarpışan otomobil daha sonra bir işyerinin duvarına çarparak durabildi. Kazada otomobil hurdaya dönerken, 3 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahale 112 ekipleri tarafından yapılırken, kazadan sonra ortalığın savaş alanına döndüğü görüldü. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

BURSA 01 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:29

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