Bursa’da prefabrik adliye icranın yükünü çekemedi Adliye icra dosyalarına dayanamadı

'İyi ki doğdun, seni çok seviyorum'

Bursa’da Merinos’taki eski Bölge Adliye Mahkemesi’nin olduğu bina, icra mahkemelerinin yüküne dayanamadı. Prefabrik adliyede çatlaklar, kolonlarında sıkıntı ve duvarlarında patlama olunca taşınmaktan vazgeçildi.

Adalet Bakanlığı kirada olduğu adliye binaları yerine kendi mülkündeki binalara taşınıyor. Bölge Adliye Mahkemesi'nin İstanbul Yolu'ndaki yeni binası hizmete başlayınca küçük binalarda hizmet veren mahkemeler de devletin kendine ait binalara taşınmaya başladı.

Bursa’da Bölge Adliye Mahkemesi’nin yeni yerine taşınmasının ardından boşalan yere İcra Müdürlükleri'nin taşınmasına karar verildi. Uluyol’daki binada bulunan 20 tane icra müdürlükleri dosyalarını tek tek topladı. Ardından dosyalar kamyonlarla, Merinos’taki Bölge Adliye Mahkemesi'nden boşalan binaya taşınmaya başlandı. Merinos’taki prefabrik adliye daha 3 icra müdürlüğünün tonlarca ağırlıktaki dosyalarına dayanamadı. Bunun üzerine prefabrik adliyede çatlaklar, kolonlarında sıkıntı ve duvarlarında patlama olunca taşınmaktan vazgeçildi. Merinos’taki binada çökme riski oluşunca taşınan dosyalar yeniden Uluyol’a geri getirildi.

İcra Müdürlüklerinin taşınma sıkıntısı, binlerce hacizli dosyanın işleminin de ertelenmesine ve mağduriyetlere yol açtı.

BURSA 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:30

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