Türkiye'nin ilk dağdan aşağı yol maratonu 6 Ekim'de Bursa'da düzenlenecek

Eker Süt Ürünleri tarafından her yıl spor ve iyiliğin bir araya gelmesi için gerçekleştirilen Eker I Run, 6 Ekim tarihinde Bursa'da gerçekleştirilecek. Organizasyonun en özel etkinliği ise Türkiye'nin ilk dağdan aşağı yol maratonu olan 42K Maratonu olacak.

Organizasyon öncesinde Türkiye Spor Yazarları Derneği Sosyal Tesisleri'nde basın toplantısı düzenlendi. Bir kez daha çok sayıda sporseveri ve bağışçıyı ağırlayacakları için çok heyecanlı olduklarını dile getiren süt ürünleri firmasının genel müdür yardımcısı Nevra Eker, "Bu yıl, 2019 sonunda, 42 yıllık maraton yolculuğumuzu tamamlamış bulunuyoruz. Bu koşuya nesiller ve yıllar boyu devam edebilmek için iyi bir marka olmamız, tüketicimizin sağlığına, iyiliğine katkıda bulunmamız gerek. Tüketicilerimize 'sağlıklı yaşam için koş' çağrısında bulunuyoruz" diye konuştu.

Düzenlendikleri organizasyonla her yıl iyiliği büyüttüklerini ve sporseverleri çok anlamlı bir etkinliğin parçası haline getirdiklerini söyleyen firmanın marka müdürü Özge Kiraz da, "Düzenli olarak katılımcı sayımızı artırdığımız gibi ihtiyaç sahiplerine verdiğimiz desteği de katılımcılarımızla birlikte yükseltiyoruz. Bu yıl toplamda 13 sivil toplum kuruluşu, projelerini gerçekleştirmek için 6. Eker I Run'da bağış koşusu düzenleyecek. Geçtiğimiz yıl Adım Adım'ın desteğiyle toplamda 120 bin 554 TL bağış toplanmıştı. Bu yıl bu meblağın da üzerine çıkacağımıza, ayrıca geçtiğimiz yılki 1983 bağışçı sayımızı da artıracağımıza inanıyoruz" dedi. Özge Kiraz, iyiliğin parçası olmak isteyen herkesi koşuya beklediklerini sözlerine ekledi.

2019'da katılımcılar için yarış seçeneklerini farklılaştırdıklarını ifade eden Macera Akademisi Yönetici Ortağı Caner Odabaşoğlu ise "Sporculara beş farklı yarış sunacağız. 42K Maratonu'nun yanı sıra 15K Koşusu, 5K Koşusu, Özel Sporcular Koşusu ve ülkemizde ilk kez düzenlenecek olan Paten Yarışı'na katılımcıların gösterdiği ilgiden çok memnunuz. Ayrıca 6-12 yaş aralığındaki çocukların katılacağı 'Minik Adımlar' organizasyonumuzda katılımcıların hem spor yapmalarını hem de eğlenmelerini sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

Bugün itibarıyla katılımcı sayısının 2 bine yaklaştığını belirten Odabaşoğlu, yarışma için online kayıtların yarın saat 17.00'de sona ereceğini belirtti. Sonrasında dileyen sporseverler, 4-5 Ekim 2019 tarihlerinde iki gün boyunca Eker Meydan'da kurulacak kayıt bölgesinden kayıt yaptırabilecek.



BURSA 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:30

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