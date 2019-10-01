TOFAŞ, EuroCup'ta sezona galibiyetle başlamak istiyor

- TOFAŞ Basketbol Takımı, 7Days EuroCup açılış haftasında Fransız temsilcisi Limoges CSP´yi ağırlıyor. Mavi-yeşilliler, taraftarı önünde kazanarak Avrupa´da sezona galibiyetle başlamayı hedefliyor.
7Days EuroCup´ta 2019-2020 sezonu heyecanı başlıyor. Yenilenen kadrosuyla Avrupa´daki üçüncü sezonunda TOP16´ya kalmayı arzulayan TOFAŞ, B Grubu´ndaki ilk maçında Limoges CSP´yi konuk edecek. Mavi-yeşilliler, geçtiğimiz yıl da aynı grupta yer aldığı Fransız temsilcisini taraftarının desteğiyle mağlup ederek Avrupa´da sezona galibiyetle başlamak istiyor. Yarın, Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu´ndaki karşılaşma saat 20.00´de başlayacak. Euroleague TV´den canlı yayınlanacak maçı Ukrayna´dan Borys Ryzhyk, Slovenya´dan Matej Boltauzer ve İsviçre´den Sébastien Clivaz hakem üçlüsü yönetecek. İki takım arasında geçen sezon oynanan mücadelelerde TOFAŞ, Limoges´e deplasmanda 89-81, evinde 98-92 kaybetmişti.
Mücadelenin biletleri internet üzerinden ve bilet firmasının parekende noktalarından satışa sunuldu. Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu´ndaki gişelerden de yarın saat 14.00´te bilet satışı başlayacak.
TOFAŞ-Limoges CSP maçı bilet fiyatları şöyle: VIP 1: 60 TL, VIP 2: 50 TL, Çekme Tribün: 45 TL,
Normal Tribün: 30 TL, Öğrenci Tribünü (105 ve 106 numaralı tribünler): 25 TL
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