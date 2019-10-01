Bursa Anadolu Günleri'nde Medicana standına büyük ilgi

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Bursa’da gerçekleştirilen 4. Anadolu Günleri Fuarında yer alan Medicana Hastanesi’nin standı büyük ilgi gördü.

Medicana Bursa Hastanesi, BİLDEF tarafından bu yıl 4’üncüsü düzenlenen Bursa Anadolu Günleri Fuarı’na katıldı. 2528 Eylül tarihleri arasında Merinos AKKM Fuar Alanında düzenlenen fuarda Medicana Bursa Hastanesi’nin tanıtım standı da yer aldı. Bursa protokolünün yanı sıra fuara katılan illerin valileri, belediye başkanları ve temsilcilerin büyük ilgi gösterdiği standa hastane ile ilgili bilgiler verildi.İkramlarında yapıldığı standa misafirlere tanıtım broşürleri dağıtıldı.

BURSA 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:30

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