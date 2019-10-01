E-ruhsata büyük ilgi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

E-ruhsata büyük ilgi

İHA

Gemlik Belediyesi'nde ruhsat işlemleri internet üzerinden gerçekleşiyor.

E-ruhsata büyük ilgi

Gemlik Belediyesi’nde ruhsat işlemleri internet üzerinden gerçekleşiyor.
İşyeri açma ve çalıştırma ruhsatları Gemlik Belediyesi internet sitesi üzerinden verilmeye devam ediyor. İsteyen vatandaşlar www.ruhsat.gemlik.bel.tr adresinden ruhsat için müracaat ederek işlemlerini hızlı şekilde yaptırabiliyor. Öte yandan Gemlik Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü saha ekibi ilçedeki işletmeleri konu ile ilgili bilgilendirerek eruhsat işlemlerinin yaygınlaşmasını hedefliyor.
Gemlik Belediyesi’nden eruhsat ile ilgili yapılan açıklamada, işlemlerin bütün işyerlerini kapsayacak şekilde devam ettiği belirtilerek, “Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü saha ekibinin ilçemiz genelinde titizlikle yapılan çalışmaları neticesinde bu güne kadar Hamidiye Mahallesi'nde 1189, Dr. Ziya Kaya Mahallesi'nde 626, Eşref Dinçer Mahallesi 526, Osmaniye Mahallesi 131 ve Demirsubaşı Mahallesi'nde 284 işyeri ziyaret edildi. Vatandaşlara işyeri açma ve çalışma ruhsatı ile ilgili bilgilendirmelerde bulunuldu” denildi.

BURSA

02 Ekim 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:30
  • GÜNEŞ 06:53
  • ÖĞLE 12:58
  • İKİNDİ 16:16
  • AKŞAM 18:53
  • YATSI 20:11
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yola yağ döküldü, araçlar birbirine girdi: 1 yaralı Vinçten yola yağ döküldü, ortalık savaş alanına döndü
YEREL HABERLER Yola yağ döküldü, araçlar birbirine girdi: 1 ...
“Tek Pota”da gruplar belli oldu
YEREL HABERLER “Tek Pota”da gruplar belli oldu
Kayıp eşek alarmı
YEREL HABERLER Kayıp eşek alarmı
Bursa Anadolu Günleri'nde Medicana standına büyük ilgi
YEREL HABERLER Bursa Anadolu Günleri'nde Medicana standına büyük ...
Bursa’dan Van’a gönül köprüsü
YEREL HABERLER Bursa’dan Van’a gönül köprüsü
Nilüfer’de ibadethaneler tertemiz oldu
YEREL HABERLER Nilüfer’de ibadethaneler tertemiz oldu
TOFAŞ, EuroCup'ta sezona galibiyetle başlamak istiyor
YEREL HABERLER TOFAŞ, EuroCup'ta sezona galibiyetle başlamak istiyor
Türkiye'nin ilk dağdan aşağı yol maratonu 6 Ekim'de Bursa'da düzenlenecek
YEREL HABERLER Türkiye'nin ilk dağdan aşağı yol maratonu 6 Ekim'de ...
Bursa’da prefabrik adliye icranın yükünü çekemedi Adliye icra dosyalarına dayanamadı
YEREL HABERLER Bursa’da prefabrik adliye icranın yükünü ...
Karacabey’de senelerdir taşan dereye önlem alınıyor
YEREL HABERLER Karacabey’de senelerdir taşan dereye önlem alınıyor
Bursaspor Başkanı Mesut Mestan: Bizi bekleyen en büyük tehlike FIFA'daki dosyalar
YEREL HABERLER Bursaspor Başkanı Mesut Mestan: Bizi bekleyen en ...
Mesut Mestan: “Bizi bekleyen tehlike FIFA’daki dosyalar” Bursaspor Başkanı Mesut Mestan: “Kulübün borcunu 550 milyon TL'den, 420 milyon TL'ye indirdik”
YEREL HABERLER Mesut Mestan: “Bizi bekleyen tehlike FIFA’daki ...
Belediye otobüsüyle otomobil çarpıştı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Belediye otobüsüyle otomobil çarpıştı: 3 yaralı
MARUF’a İstanbul’da start
YEREL HABERLER MARUF’a İstanbul’da start
Çocuklar İznik sahilini temizledi
YEREL HABERLER Çocuklar İznik sahilini temizledi
Cardelion dünyanın en büyük gıda fuarına 2. kez katılacak
YEREL HABERLER Cardelion dünyanın en büyük gıda fuarına 2. kez ...
Başkan Dündar halkla el ele
YEREL HABERLER Başkan Dündar halkla el ele
İş dünyasından elektrik zammı tepkisi: “İşimiz kolay olmayacak”
YEREL HABERLER İş dünyasından elektrik zammı tepkisi: “İşimiz kolay ...
Osmangazi’de birimler arası futbol turnuvası başladı
YEREL HABERLER Osmangazi’de birimler arası futbol turnuvası başladı
Bursa merkezli 6 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 19 gözaltı
YEREL HABERLER Bursa merkezli 6 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 19 gözaltı
Savunma sanayinde büyük zirve
YEREL HABERLER Savunma sanayinde büyük zirve
Samanlık alevlere teslim
YEREL HABERLER Samanlık alevlere teslim
Bursa merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 6’sı polis 19 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Bursa merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 6’sı polis 19 ...
En hızlı büyüyen Bursalı firmalara Matlı’dan tebrik
YEREL HABERLER En hızlı büyüyen Bursalı firmalara Matlı’dan tebrik

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X