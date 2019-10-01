Kayıp eşek alarmı

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'İyi ki doğdun, seni çok seviyorum'

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Bursa'nın İznik ilçesinde kaybolan eşek için köylüler seferber oldu.

Boyalıca Mahallesi Goçaz mevkisinde sahil kenarındaki yazlık evin bahçesinden eşek kaçtı. Türkçe bilmeyen yabancı uyruklu ev sahibi, kaybolan eşeğini bulmak için yardım istedi. Hangi yöne gittiği bilinmeyen eşek köylüler tarafından bulunarak sahibine teslim edildi.

BURSA 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:30

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