'50 lira' kavgasında arkadaşını öldüren sanık: Elini beline atınca bıçakladım

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

'50 lira' kavgasında arkadaşını öldüren sanık: Elini beline atınca bıçakladım

DHA

BURSA'da, borç olarak verdiği 50 lira yüzünden kavga ettiği arkadaşı Mustafa Türker'i (19) bıçaklayarak, öldüren Emirhan İçli (22), tutuklu yargılandığı davada hakim karşısına çıkarıldı. İçli, savunmasında, "Uyuşturucu satın almak için ona daha önce verdiğim 50 lira borcu istedim. Vermeyeceğini söyleyip, küfretti. Elini beline atınca bıçağı başına sapladım" dedi. 

BURSA'da, borç olarak verdiği 50 lira yüzünden kavga ettiği arkadaşı Mustafa Türker'i (19) bıçaklayarak, öldüren Emirhan İçli (22), tutuklu yargılandığı davada hakim karşısına çıkarıldı. İçli, savunmasında, "Uyuşturucu satın almak için ona daha önce verdiğim 50 lira borcu istedim. Vermeyeceğini söyleyip, küfretti. Elini beline atınca bıçağı başına sapladım" dedi. 
Olay, temmuz ayında, merkez Osmangazi ilçesine bağlı Çirişhane Mahallesi'nde meydana geldi. Emirhan İçli ile daha önce borç olarak verdiği 50 lirayı istediği arkadaşı Mustafa Türker arasında tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken İçli, yanındaki bıçağı Türker'in başına sapladı. Ağır yaralanan Türker, kanlar içinde yere yığılırken, İçli de olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırılan Emirhan İçli, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Osmangazi Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri de Emirhan İçli'yi kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan İçli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 
Emirhan İçli hakkında, Bursa 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten adam öldürmek' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Tutuklu sanık İçli, ilk kez hakim karşısına çıkarıldı. Duruşmada savunma yapan İçli, "Böyle olsun istemezdim. Ben uyuşturucu kullanıyorum. Mustafa'ya 50 lira borç vermiştim. Uyuşturucu satın almak için parayı geri istedim. Bana uyuşturucu satın almayacağını ve parayı vermeyeceğini söyleyip, küfretti. Elini beline atınca bıçağı başına sapladım" diye konuştu. 
Mahkeme heyeti, sanık Emirhan İçli'nin tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı erteledi.

BURSA

02 Ekim 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:30
  • GÜNEŞ 06:53
  • ÖĞLE 12:58
  • İKİNDİ 16:16
  • AKŞAM 18:53
  • YATSI 20:11
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sahte altın zinciri 16 bin 200 liraya bozdurup, ortadan kayboldu
YEREL HABERLER Sahte altın zinciri 16 bin 200 liraya bozdurup, ...
Dünyaca ünlü müzik okulunda okumaya hak kazandı
YEREL HABERLER Dünyaca ünlü müzik okulunda okumaya hak kazandı
50 lira için cinayet işleyen sanıktan dehşete düşüren ifade "Uyuşturucuyu ve parayı vermeyince bıçakla kafasına vurdum"
YEREL HABERLER 50 lira için cinayet işleyen sanıktan dehşete düşüren ...
Kamyonun çarptığı mandalar telef oldu
YEREL HABERLER Kamyonun çarptığı mandalar telef oldu
Kadının 2020’deki gündemi Bursa’da tartışılacak
YEREL HABERLER Kadının 2020’deki gündemi Bursa’da tartışılacak
İşte Nilüfer’in toplanma alanları
YEREL HABERLER İşte Nilüfer’in toplanma alanları
Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
Yola yağ döküldü, araçlar birbirine girdi: 1 yaralı Vinçten yola yağ döküldü, ortalık savaş alanına döndü
YEREL HABERLER Yola yağ döküldü, araçlar birbirine girdi: 1 ...
“Tek Pota”da gruplar belli oldu
YEREL HABERLER “Tek Pota”da gruplar belli oldu
Kayıp eşek alarmı
YEREL HABERLER Kayıp eşek alarmı
E-ruhsata büyük ilgi
YEREL HABERLER E-ruhsata büyük ilgi
Bursa Anadolu Günleri'nde Medicana standına büyük ilgi
YEREL HABERLER Bursa Anadolu Günleri'nde Medicana standına büyük ...
Bursa’dan Van’a gönül köprüsü
YEREL HABERLER Bursa’dan Van’a gönül köprüsü
Nilüfer’de ibadethaneler tertemiz oldu
YEREL HABERLER Nilüfer’de ibadethaneler tertemiz oldu
TOFAŞ, EuroCup'ta sezona galibiyetle başlamak istiyor
YEREL HABERLER TOFAŞ, EuroCup'ta sezona galibiyetle başlamak istiyor
Türkiye'nin ilk dağdan aşağı yol maratonu 6 Ekim'de Bursa'da düzenlenecek
YEREL HABERLER Türkiye'nin ilk dağdan aşağı yol maratonu 6 Ekim'de ...
Bursa’da prefabrik adliye icranın yükünü çekemedi Adliye icra dosyalarına dayanamadı
YEREL HABERLER Bursa’da prefabrik adliye icranın yükünü ...
Karacabey’de senelerdir taşan dereye önlem alınıyor
YEREL HABERLER Karacabey’de senelerdir taşan dereye önlem alınıyor
Bursaspor Başkanı Mesut Mestan: Bizi bekleyen en büyük tehlike FIFA'daki dosyalar
YEREL HABERLER Bursaspor Başkanı Mesut Mestan: Bizi bekleyen en ...
Mesut Mestan: “Bizi bekleyen tehlike FIFA’daki dosyalar” Bursaspor Başkanı Mesut Mestan: “Kulübün borcunu 550 milyon TL'den, 420 milyon TL'ye indirdik”
YEREL HABERLER Mesut Mestan: “Bizi bekleyen tehlike FIFA’daki ...
Belediye otobüsüyle otomobil çarpıştı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Belediye otobüsüyle otomobil çarpıştı: 3 yaralı
MARUF’a İstanbul’da start
YEREL HABERLER MARUF’a İstanbul’da start
Çocuklar İznik sahilini temizledi
YEREL HABERLER Çocuklar İznik sahilini temizledi
Cardelion dünyanın en büyük gıda fuarına 2. kez katılacak
YEREL HABERLER Cardelion dünyanın en büyük gıda fuarına 2. kez ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X