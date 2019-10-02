'50 lira' kavgasında arkadaşını öldüren sanık: Elini beline atınca bıçakladım

BURSA'da, borç olarak verdiği 50 lira yüzünden kavga ettiği arkadaşı Mustafa Türker'i (19) bıçaklayarak, öldüren Emirhan İçli (22), tutuklu yargılandığı davada hakim karşısına çıkarıldı. İçli, savunmasında, "Uyuşturucu satın almak için ona daha önce verdiğim 50 lira borcu istedim. Vermeyeceğini söyleyip, küfretti. Elini beline atınca bıçağı başına sapladım" dedi.

Olay, temmuz ayında, merkez Osmangazi ilçesine bağlı Çirişhane Mahallesi'nde meydana geldi. Emirhan İçli ile daha önce borç olarak verdiği 50 lirayı istediği arkadaşı Mustafa Türker arasında tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken İçli, yanındaki bıçağı Türker'in başına sapladı. Ağır yaralanan Türker, kanlar içinde yere yığılırken, İçli de olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırılan Emirhan İçli, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Osmangazi Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri de Emirhan İçli'yi kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan İçli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Emirhan İçli hakkında, Bursa 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten adam öldürmek' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Tutuklu sanık İçli, ilk kez hakim karşısına çıkarıldı. Duruşmada savunma yapan İçli, "Böyle olsun istemezdim. Ben uyuşturucu kullanıyorum. Mustafa'ya 50 lira borç vermiştim. Uyuşturucu satın almak için parayı geri istedim. Bana uyuşturucu satın almayacağını ve parayı vermeyeceğini söyleyip, küfretti. Elini beline atınca bıçağı başına sapladım" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanık Emirhan İçli'nin tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı erteledi.



BURSA 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:30

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