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Şiirin sesi Nilüfer

İHA

Nilüfer Belediyesi bu yıl 4. kez Uluslararası Şiir Festivali'ne ev sahipliği yapacak. 1013 Ekim tarihleri arasındaki festivale Türkiye'den ve yurtdışından toplam 17 şair katılacak. Bu yılki teması "Umut" olan festival boyunca, farklı mekanlarda, farklı sanat dalları şiirle buluşacak.

Şiirin sesi Nilüfer

Nilüfer Belediyesi bu yıl 4. kez Uluslararası Şiir Festivali’ne ev sahipliği yapacak. 1013 Ekim tarihleri arasındaki festivale Türkiye’den ve yurtdışından toplam 17 şair katılacak. Bu yılki teması “Umut” olan festival boyunca, farklı mekanlarda, farklı sanat dalları şiirle buluşacak.
Sonbaharın hüznünün her yeri sardığı bugünlerde Nilüfer’in her köşesinde, şiirler yankılanacak. 1013 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek olan 4. Uluslararası Nilüfer Şiir Festivali’nde, sanatseverler şiirle dolu anlar yaşayacak. Festival kapsamında Türkiye’den ve yurtdışından 17 şair, 4 gün boyunca farklı etkinliklerde, halkın tüm kesimleriyle bir araya gelerek şiirler okuyacak, söyleşiler gerçekleştirecek.
Bu yıl “Umut” teması ile düzenlenecek olan 4. Uluslararası Nilüfer Şiir Festivali’ne Türkiye’den, Didem Gülçin Erdem, Metin Celal, Nuri Demirci, Şükrü Erbaş, Cevahir Bedel, Süreyya Akçay, Şeref Bilsel ve Arife Kalender gibi Türk şiirinin önemli isimleri katılacak.
Macaristan’dan Balzs Szllssy ve Hajnal Csilla Nagy, Gürcistan’dan Eka Kevanishvili, İsrail’den Eli Eliahu, İtalya’dan Francesca Serragnoli, Hollanda’dan Jan Baeke, İspanya’dan Josep M. Rodriguez, ile Ermenistan’dan Tatev Chakhian da festivalde yer alacak yabancı şairler.

Açılış konseri Yüksek Sadakat grubundan
Festivalin açılışı, 10 Ekim günü saat 19.00’da Nâzım Hikmet Kültürevi’nde yapılacak. Şiir tutkunlarının şairlerle buluşacağı açılışta, “Yüksek Sadakat” grubu konser verecek.
1112 Ekim tarihlerinde Konak Kültürevi’nde “Şiir Okumaları”nın yapılacağı festival kapsamında, yine 12 Ekim’de Edebiyat Müzesi’nde de “Şair Buluşmaları” gerçekleşecek. Festival boyunca ayrıca okullarda, cezaevinde ve Nilüfer Belediyesi İnci ve Taner Altınmakas Huzurevi’nde şairlerin katılımı ile şiir atölyeleri ve söyleşiler gerçekleştirilecek. Festivalde, şiirden yola çıkarak çekilen filmler, filmler üzerine söyleşiler de yapılacak. Festivalin “Sine Şiir” bölümünde “Ölü Ozanlar Derneği” ve “Ayna” isimli filmler Konak Kültürevi’nde gösterime sunulacak.
Farklı sanat dallarını şiirle buluşturacak olan festival, çok özel bir sergiye de ev sahipliği yapacak. “Durakta Üç Kişi” Cemal Süreya Sergisi 12 Ekim’de Misi Edebiyat Müzesi’nde izlenime sunulacak.

“Anadolu Ozanları Projesi”
Festivalin kapanışı 13 Ekim Pazar günü Nâzım Hikmet Kültürevi’nde Boğaziçi Caz Korosu, Rezonans ve Nilüfer Çoksesli Korosu’nun vereceği çok özel bir konserle yapılacak. “Anadolu Ozanları Projesi” adı verilen çalışma kapsamında; Dadaloğlu, Karacaoğlan, Köroğlu, Nesimi, Pir Sultan Abdal ve Yunus Emre gibi büyük halk ozanlarının seçme şiirleri 6 besteciye verilen siparişle bestelenerek, çoksesli korolar için 6 eserlik bir repertuvar oluşturuldu. Orhan Veli Özkaynak, Hasan Uçarsu, Özkan Manav, Nedim Yıldız, Turgay Erdener, Volkan Akkoç tarafından bestelenen eserler, festivalin kapanışında Boğaziçi Caz Korosu, Rezonans ve Nilüfer Çoksesli Korosu tarafından seslendirilerek ilk kez halkla buluşacak.

Şiir severlere davet
Şiir severleri Nilüfer Şiir Festivali’ne davet eden Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, “Türkiye’de sanata, sanatçıya ve sanat üretimine verdiği destekle örnek gösterilen Nilüfer Belediyesi olarak, şiir sevdalılarını 4. Uluslararası Nilüfer Şiir Festivali’nde buluşturmanın büyük heyecanını yaşıyoruz. Şiirin güzellikleri 4 gün boyunca bizi biraraya getirecek” dedi.
Bu yıl “umut” temasıyla yapılan festivale bütün sanatseverleri davet eden Başkan Erdem, festival kapsamında hayata geçirilen Anadolu Ozanları Projesi’nin de çok anlamlı olduğuna vurgu yaparak, “Büyük ozanlarımızın dizeleri 6 değerli besteci tarafından bestelendi ve ilk kez halkla buluşacak. Birbirinden başarılı 3 koro tarafından yorumlanacak bu eserleri dinlemek için sabırsızlanıyoruz. Şiiri ve müziği seven herkes bu festivali izlemeli” dedi.

BURSA

02 Ekim 2019 Çarşamba

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