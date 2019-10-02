KEP zirveye koşuyor

Eylül ayı başında Bursa Valisi Yakup Canbolat'ı ziyaret eden Kadın Ekonomi Platformu (KEP) Başkanı Elif Özhan ve yönetim kurulu üyeleri hız kesmiyor.

Osmangazi Kaymakamı Zafer Orhan'ı ziyaret eden Kadın Ekonomi Platformu (KEP) Başkanı Elif Özhan ve yönetim kurulu üyeleri kent, kadın ve ekonomi başlıklı bilgilendirmede bulundular. Osmangazi'de kadın ve ekonomi üzerine yapılan çalışmalar hakkında Kaymakam Zafer Orhan'dan bilgi alan KEP yönetim kurulu üyeleri, Kasım ayında gerçekleştirmeyi planladıkları KEP Ekonomi Zirvesi hakkında bilgilendirme de bulundu.

Türkiye'nin önünde ki engelleri hızla aşabilme kabiliyeti olduğuna değinen Kadın ve Ekonomi Platformu (KEP) Başkanı Elif Özhan, "Ekonomik verileri çok iyi değerlendirmek zorundayız. Bursa, kadınlarımızın fazlasıyla güçlü olduğu bir kent. İnanıyorum ki, kamu kuruluşlarımızın ve yerel yönetimlerimizin destekleri ile işveren kadın sayısında artış yakalayacağız. Kadınlarımız ticarete atıldıkça istihdam sorununu çözen, kalkınan ve gelişmiş bir ülke olma yolunda daha hızlı ilerleyeceğiz" dedi.

Osmangazi'nin Türkiye'nin nüfus ve ekonomi bakımından en güçlü kentlerinden olduğuna değinen Kaymakam Zafer Orhan, "Bursa'nın ihracat başarılarında Osmangazi ilçemizin yeri büyüktür. Sanayi ve ticaret kenti olan ilçemizin perakende başta olmak üzere birçok sektöründe kadın işverenleri gördükçe memnuniyet duymaktayız. Kadın işveren demek, güçlü bir Türkiye demektir. Kadın ve Ekonomi Platformu kısa zamanda başarılı bir yol haritası ile kentimize değer katmıştır. Kadınlarımızın ve iş dünyazımızın her zaman yanındayız" diyerek ekonomi öncelikli adımları desteklediklerini ifade etti.

Türkiye'nin önde gelen akademisyenleri ile kadın ve ekonomi merkezli güçlü bir buluşmaya imza atmak üzere olduklarını ifade eden KEP Başkanı Elif Özhan, "Bursa'yı yeniden hak ettiği güçlü noktaya taşımalıyız. Bursa'nın enerjisi çok yüksek. Ticaretten sanayiye, tarımdan turizme güçlü bir kent Bursa. Özellikle Bursa Valimiz Yakup Canbolat ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş başta olmak üzere kamu ve yerel yönetimlerimiz ile güçlü projeleri hayata geçirebileceğimize inanıyoruz. Bugüne gelene kadar olan süreçte Nilüfer Belediyemizin ve Başkanlarımız Mustafa Bozbey ile Turgay Erdem'in önemli katkıları oldu. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Yine, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Bursa Ticaret Borsası Başkanı Özer Matlı ile Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız İbrahim Burkay'ın kadın ve ekonomi alanında kentimize kattıkları artı değerlerden ötürü kendilerine teşekkür ediyoruz. İnanıyorum ki, Kasım ayında gerçekleştireceğimiz 2023'e doğru Kadın ve Ekonomi Zirvesi sadece ulusalda değil uluslararası camiada da kentimizin bir adım daha öne çıkmasına katkı sunacaktır. Bu programa başta kadınlar olmak üzere tüm bürokrasi ve iş dünyamızı Kadın ve Ekonomi Platformu adına şimdiden davet ediyorum" dedi.

BURSA 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:30

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