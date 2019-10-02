Başkan Kanar, Yaşlılar Günü'nü unutmadı

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla büyüklerle bir araya geldi.

Öğretmenevi çay bahçesinde ulu çınarları ağırlayan Başkan Mehmet Kanar’a Başkan yardımcıları Fatma Kocaman, Ercan Leblebici ve AK Parti İlçe Başkanı Murat Hallaçoğlu ile birlikte yönetimi eşlik etti. Başkan Kanar, tek tek ilgilenip elini öptüğü büyüklerle sohbet etti.

Yaşlılara hediye takdiminde bulunan Başkan Mehmet Kanar, Türk toplumunda yaşlılara ve büyüklere saygı göstermenin önemine değinerek, “Yaşlılarımız bizim başımızın tacıdır. Bizlere yol gösteren, bilgi ve tecrübelerinden faydalandığımız büyüklerimiz sayesinde hayatı öğreniyor yolumuzu çiziyoruz” dedi.

Büyüklerimiz için hayatı kolaylaştırmak bizlerin en önemli görevleri arasındadır diyen Başkan Kanar, “Her zaman onların yanındayız. Bizleri bu günlere getiren ve yarınlarımızın şekillenmesinde emeği olan yaşlılarımızın, huzurlu bir yaşam sürdürmeleri adına belediye olarak insan odaklı çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Büyüklerimizin Yaşlılar Gününü kutluyor kendilerine aileleriyle birlikte sağlıklı ve huzurlu uzun ömürler diliyorum” şeklinde konuştu.

BURSA 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:30

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