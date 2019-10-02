BURSA merkezli 6 ilde d\u00fczenlenen\u00a0FET\u00d6\/PDY operasyonunda g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nan, 6 s\u0131 eski polis 19 ki\u015fi, emniyetteki i\u015flemleri sonras\u0131 adliyeye sevk edildi.\u00a0Bursa Cumhuriyet Ba\u015fsavc\u0131l\u0131\u011f\u0131 nca\u00a0FET\u00d6\/PDY ye\u00a0y\u00f6nelik y\u00fcr\u00fct\u00fclen soru\u015fturma kapsam\u0131nda, \u0130l Emniyet M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc Ter\u00f6rle M\u00fccadele \u015eube M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc\u00a0ekipleri, d\u00fcn sabah e\u015f zamanl\u0131 operasyon ba\u015flatt\u0131. Bursa merkezli \u00c7anakkale, Eski\u015fehir, Konya, K\u00fctahya ve Malatya da d\u00fczenlenen\u00a0operasyonlarda; 6 s\u0131 eski polis 19 ki\u015fi, g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nd\u0131. \u015e\u00fcpheliler, emniyetteki i\u015flemlerinin ard\u0131ndan bug\u00fcn\u00a0Bursa Adliyesi ne sevk edildi.