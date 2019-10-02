Bursa n\u0131n \u0130neg\u00f6l il\u00e7esinde d\u00fc\u011f\u00fcn e\u011flencesinde Necmi \u00c7elik\u2019in \u00f6l\u00fcm\u00fcyle sonu\u00e7lanan cinayetin davas\u0131 s\u00fcr\u00fcyor. Cinayet zanl\u0131s\u0131 Ramazan Tun\u00e7\u2019un 25 y\u0131l hapsi isteniyor. D\u00fc\u011f\u00fcnde havaya ate\u015f a\u00e7\u0131lmas\u0131 neticesi ba\u015f\u0131na kur\u015fun isabet eden Necmi \u00c7elik in (57) \u00f6l\u00fcm\u00fcyle ilgili tutuklu bulunan Ramazan T nin \u0130neg\u00f6l A\u011f\u0131r Ceza Mahkemesinde yarg\u0131lanmas\u0131 devam ediyor. Hakim kar\u015f\u0131s\u0131na \u00e7\u0131kan tutuklu san\u0131k, d\u00fc\u011f\u00fcnde bir\u00e7ok ki\u015finin ate\u015f etti\u011fini, kendisinin de silah kulland\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirterek, maktul\u00fcn kendi silah\u0131ndan \u00e7\u0131kan mermi sonucu \u00f6lmedi\u011fini ileri s\u00fcrd\u00fc. San\u0131\u011f\u0131n savunmas\u0131n\u0131 yapmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan savc\u0131s\u0131 m\u00fctalaas\u0131n\u0131 verdi. Savc\u0131 m\u00fctalaas\u0131nda, \u2018muhtemel kas\u0131tla adam \u00f6ld\u00fcrme\u2019 su\u00e7undan yarg\u0131lanan Ramazan T ye 25 y\u0131l hapis cezas\u0131 verilmesini talep etti. Mahkeme heyeti Ramazan T nin tutukluluk haline devam\u0131na karar verip duru\u015fmay\u0131 aral\u0131k ay\u0131na erteledi.