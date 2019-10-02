Alkollü sürücü kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarptı

'İyi ki doğdun, seni çok seviyorum'

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen başka bir araca arkadan çarptı. Kazada, arkadan çarpan otomobilin alkollü sürücüsü ve arkadaşı yaralandı.

Kaza saat 22.00 sıralarında Orhangazi’de ana yol üzerine meydana geldi. İddiaya göre, Alican S. (58) idaresindeki 77 AL 531 plakalı otomobil, Yalova istikametine doğru seyir halindeyken, eski kaymakamlık lojmanı bölgesindeki trafik ışıklarında kırmızı ışıkta duran Recai Şengül'ün (45) kullandığı 33 KL 1929 plakalı bir başka otomobile arkadan çarptı. Kaza sonrasında arkadan çarpan otomobilde bulunan ve 2.20 promil alkollü olduğu belirlenen Alican S. ile yanında yolcu olarak bulunan ve 2.16 promül alkollü olduğu belirlenen Mustafa Şahin (57) yaralandı. Yaralı iki şahıs kaza sonrasında araçtan inip yürüyerek olay yerinden ayrılmak isterken polis tarafından müdahale edildi. Yaralılar, çağrılan ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hurdaya dönen alkollü sürücülerin otomobilinde çok sayıda bira şişesi bulundu. Polis kazayla alakalı tahkikat başlattı.

BURSA 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:30

GÜNEŞ 06:53

ÖĞLE 12:58

İKİNDİ 16:16

AKŞAM 18:53

YATSI 20:11

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.