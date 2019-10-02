Öğrenciler akülü araba kullanarak trafik kurallarını öğrendi "Trafik eğitim tırı" Bursa’da

Türkiye genelinde öğrencileri trafik konusunda bilgilendirmek maksadıyla hayata geçirilen "mobil trafik eğitim tırı" Bursa'ya geldi.

Millî Eğitim Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı iş birliğiyle okul öncesi, ilkokul ve ortaokul öğrencilere trafik şuuru aşılanmak hedefleniyor. Tırın içindeki mobil sınıfta trafik eğitimi alan öğrenciler, daha sonra özel olarak hazırlanan parkurda akülü araç kullanarak ilk sürücülük tecrübelerini yaşadı. Çocuklarla yakından ilgilenen görevli polis memurları, trafik kuralları konusunda öğrencileri bilgilendirdi.

Mobil trafik eğitim tırında eğitim alan öğrencileri yalnız bırakmayan İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Arzu Ayyıldız, trafik eğitiminin ve bilincinin küçük yaşlardan itibaren çocuklara kazandırılması gerektiğini, öğrencileri bu farkındalıkla yetiştirmenin oldukça elzem bir durum olduğunu söyledi. Mobil trafik eğitim tırında öğrencilerin hem eğlendiğini hem de öğrendiğini ifade eden Ayyıldız, “Trafikte telâfisi mümkün olmayan birçok olumsuz durumla karşılaşabiliyoruz. Bu konuda zaman zaman büyük acılar da yaşanabiliyor. İnanıyorum ki, bugün bilinçli ve farkındalıkla yetişen çocuklarımız yarın ki acı kayıplarımızın önüne geçecekler. Bu nedenle mobil tırlarımızda yapılacak çalışmaları ve eğitimleri oldukça önemsiyoruz. Tüm öğrencilerimiz adına böylesine güzel bir projeyi hayata geçiren ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.

BURSA 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:30

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