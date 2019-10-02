19 FETÖ şüphelisinden 10'u adliyeye sevk edildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

19 FETÖ şüphelisinden 10'u adliyeye sevk edildi

İHA

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY ile bağlantılı oldukları tespit edilerek haklarında yakalama kararı çıkarılan 19 şüpheliden 10'u adliyeye sevk edildi.

19 FETÖ şüphelisinden 10'u adliyeye sevk edildi

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY ile bağlantılı oldukları tespit edilerek haklarında yakalama kararı çıkarılan 19 şüpheliden 10'u adliyeye sevk edildi.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgütle bağlantılı oldukları tespit edilen 24 kişi hakkında yakalama kararı çıkarttı. Kararın ardından Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında yakalama kararı çıkarılan şahısların adreslerini tespit ederek operasyon için düğmeye bastı. Sabah saatlerinde Bursa merkez olmak üzere Çanakkale, Eskişehir, Konya, Kütahya ve Malatya'da çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yapan KOM ve TEM ekipleri, aralarında 1’i emekli, 5’i ihraç 6 polis memurunun da bulunduğu 19 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan 19 kişiden 9'u sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Kalan 10 kişi ise, öğle saatlerinde emniyetteki işlemlerinin ardından adlî makamlara sevk edildi.

BURSA

02 Ekim 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:30
  • GÜNEŞ 06:53
  • ÖĞLE 12:58
  • İKİNDİ 16:16
  • AKŞAM 18:53
  • YATSI 20:11
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Vali ve emniyet müdürü yayalar için yollardaydı Türkiye'nin 81 ilinde yayalar için trafik nöbeti
YEREL HABERLER Vali ve emniyet müdürü yayalar için ...
Ulaşımda dijital dönüşüm kapıda
YEREL HABERLER Ulaşımda dijital dönüşüm kapıda
Saadet’te Saim Sakin güven tazeledi
YEREL HABERLER Saadet’te Saim Sakin güven tazeledi
1 kişinin ölümüne sebep olan düğün magandası: Ben farklı yöne ateş ettim
YEREL HABERLER 1 kişinin ölümüne sebep olan düğün magandası: Ben ...
Sağlıklı yaşlanmak mümkün mü?
YEREL HABERLER Sağlıklı yaşlanmak mümkün mü?
Ani hava değişiklikleri kalbi etkiliyor
YEREL HABERLER Ani hava değişiklikleri kalbi etkiliyor
Öğrenciler akülü araba kullanarak trafik kurallarını öğrendi "Trafik eğitim tırı" Bursa’da
YEREL HABERLER Öğrenciler akülü araba kullanarak trafik kurallarını ...
Öğrenciler ve protokol yaya yollarını boyadı
YEREL HABERLER Öğrenciler ve protokol yaya yollarını boyadı
Alkollü sürücü kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarptı
YEREL HABERLER Alkollü sürücü kırmızı ışıkta bekleyen otomobile ...
Düğün cinayetinin sanığı hakim karşısında
YEREL HABERLER Düğün cinayetinin sanığı hakim karşısında
Evine sipariş getirmeyen dönercinin dükkanını bastı
YEREL HABERLER Evine sipariş getirmeyen dönercinin dükkanını bastı
Down sendromlu gence mahalle halkından düğün gibi doğum günü
YEREL HABERLER Down sendromlu gence mahalle halkından düğün gibi ...
Bursa'da 19 FETÖ şüphelisi adliyede
YEREL HABERLER Bursa'da 19 FETÖ şüphelisi adliyede
Enerji kimliğinde son gün 1 Ocak
YEREL HABERLER Enerji kimliğinde son gün 1 Ocak
Başkan Kanar, Yaşlılar Günü'nü unutmadı
YEREL HABERLER Başkan Kanar, Yaşlılar Günü'nü unutmadı
Turist gibi girdi sahte zinciri 16 bin liraya bozdurup ortadan kayboldu Kuyumcu para ödediği zincirin pirinç olduğunu öğrenince neye uğradığını şaşırdı
YEREL HABERLER Turist gibi girdi sahte zinciri 16 bin liraya ...
19 FETÖ şüphelisinden 9'u adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER 19 FETÖ şüphelisinden 9'u adliyeye sevk edildi
Karacabey tatil sezonuna eksiksiz hazırlanacak
YEREL HABERLER Karacabey tatil sezonuna eksiksiz hazırlanacak
KEP zirveye koşuyor
YEREL HABERLER KEP zirveye koşuyor
Şiirin sesi Nilüfer
YEREL HABERLER Şiirin sesi Nilüfer
'50 lira' kavgasında arkadaşını öldüren sanık: Elini beline atınca bıçakladım
YEREL HABERLER '50 lira' kavgasında arkadaşını öldüren sanık: Elini ...
Tatamide başarı sürüyor
YEREL HABERLER Tatamide başarı sürüyor
Ece Haraç Dünya Şampiyonası’nda
YEREL HABERLER Ece Haraç Dünya Şampiyonası’nda
(Özel) Parada klozet kapağından fazla bakteri var Hasta olmamak için paraya dokunduktan sonra ellerinizi yıkayın
YEREL HABERLER (Özel) Parada klozet kapağından fazla bakteri ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X