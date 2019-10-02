Drone ile yaya geçidinde pankart açtılar Sürücüler drone ile pankart açılarak uyarıldı

'İyi ki doğdun, seni çok seviyorum'

Bursa’da polis ekipleri yayalara önceliğe dikkat çekmek drone ile pankart açtı.

Türkiye’nin bir çok noktasında olduğu gibi Gemlik ilçesinde de yaya geçitlerinde uygulama yapan polis ekipleri, sürücülerin geçtiği esnada drone ile yaya geçidinde, "Öncelik yayanın, öncelik hayatın" yazılı pankart açtı. Yaya geçitlerinde sürücülerin dikkatli olması istendi. Yolda drone ile uyarıyı gören sürücülerin yavaşlayıp yayalara öncelik verdiği görüldü.

BURSA 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:30

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