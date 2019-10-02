Yıldırım’da su kesintisi

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'İyi ki doğdun, seni çok seviyorum'

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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde su kesintisi yapılacak.

Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında İlçesi Değirmenönü Mahallesi Dolubaba Sokak, Çaldıran Cadde, 2.Vatan Cadde, Dikpınar Sokakları arasında kalan cadde ve sokaklar ile civârında 03/10/2019 tarihinde 09:00 ile 19:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacak.

BURSA 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:30

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