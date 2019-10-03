Kopan parmakları yetiştirmek için zamanla yarış Forkliftin altında kaldı 5 parmağı koptu, parmaklardan 4'ü götürüldü, birisi ise son anda bulundu

'İyi ki doğdun, seni çok seviyorum'

Bursa’da kullandığı forkliftin altında kalan operatörün ayak parmakları koptu. Yaralı şahısla birlikte 4 kopan parmak hastaneye kaldırılırken, olay yerini inceleyen polis ekipleri ise beşinci parmağı bularak hastaneye götürdü.

Kaza merkez Nilüfer İlçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre çalıştığı yerden çıkıp eve giden Özcan Obak (38) virajı alamayınca kontrolündeki forkliftten düşerek altında kaldı. Obak’ın üzerine düşen forklift sol ayağının 5 parmağını kesti. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. O sırada yaralı Obak’ı forkliftin altından çıkaran vatandaşlar ayağını yukarıya kaldırarak ilk müdahaleyi yaptı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Obak’ı ve kopan 4 ayağını alarak Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne Kaldırdı. Olay yerinde inceleme başlatan polis ekipleri beşinci parmağı forkliftin altında bularak ekip aracıyla hastaneye götürdü.

Hastaneye kaldırılan Özcan Obak’ın tedavisinin devam ettiği öğrenilirken kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

BURSA 03 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:31

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