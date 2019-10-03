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Bursa'da Doğa Turizmi Günleri başlıyor Bu yılki etkinlik apollo kelebeği temasıyla hayata ...

İHA

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen Doğa Sporları ve Doğa Turizmi Günleri, 56 Ekim 2019 tarihlerinde Hüdavendigâr Kent Parkı'nda gerçekleştirilecek.

Bursa'da Doğa Turizmi Günleri başlıyor Bu yılki etkinlik apollo kelebeği temasıyla hayata geçiriliyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen Doğa Sporları ve Doğa Turizmi Günleri, 56 Ekim 2019 tarihlerinde Hüdavendigâr Kent Parkı’nda gerçekleştirilecek.
Bursa’nın gelişen yüzünü turizm olarak belirleyen Büyükşehir Belediyesi, bu yıl da Doğa Sporları ve Doğa Turizmi Günleri ile spor ve doğa tutkunlarını bir araya getirecek. Türkiye’nin en büyük faaliyetlerinden biri olan Doğa Sporları ve Doğa Turizmi Günleri’nde dağcılık, bisiklet, kano, rafting, spor tırmanış, mağaracılık, motor sporları, yelken, dalış, izcilik, kayak ve snowboard, kampkaravan, hava sporları, fotoğrafçılık, tenis, bocce, kanyon ve atletizm gibi bir çok branş hem tanıtılacak hem de katılımcılara yerinde deneme fırsatları sunulacak. Hüdavendigâr Kent Parkı’nda 5 Ekim Cumartesi günü başlayacak faaliyetler kapsamında 49 farklı kamu kurumu, spor kulübü ve spor topluluğu gün boyunca sürecek tanıtım faaliyetlerinin yanında her yaştan vatandaşların izleyerek, öğrenerek ve deneyerek tecrübe edinebileceği faaliyetler gerçekleştirilecek. Bu yıl gerçekleştirilecek faaliyetin ana konsepti ise Uludağ’ın endemik türü olan Apollo Kelebeği olarak belirlerdi. Bursa'nın farklı özellikleri içinde barındıran nadide bir şehir olduğunu ifade eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Bursa, mağara, şelaleler, sahiller, milli park ve yeşil alanlarımızla gezginlerden edebiyatçılara sanatçılara kadar herkesin ilgisine mazhar olan bir şehir olarak ön plana çıkıyor. Bu doğallık tarihi birikimi sosyal hayatın canlılığı da eklenince yaşanacak şehirlerde bir adım öne çıkıyor. Göreve geldiğimiz günden bu yana bunun önemini vurgulamaya çalışıyoruz. Bursa’nın yüzünün turizme çevrilmesi, turizmi bünyesine katması gerektiğini söylüyoruz. Arkadaşlarımız Güney Kore’de önemli görüşmeler yaptı. Nihayetinde biz yeni önemli bir kapı açmanın arefesindeyiz. İnanç turizminden sağlık turizmine tarihten kongre turizmine kadar seçenekler var. Kongre turizmiyle alakalı Fransa’ya gittik. Misafirler bu ay sonu burada kabul edeceğiz. Zenginlikleri doğru tanıtabilirsek bunlarla ciddi bir katma değer sağlayacağımıza yürekten inanıyoruz. Festival kongre etkinliklerle zenginlikleri farklı arenalarda podyuma arenaya taşımaya çalışıyoruz" dedi.
Büyükşehir Belediyesi olarak fiziki iyileştirme yanında ulusal ve uluslararası etkinliklerle standardı yukarıya taşıyacaklarını ifade eden Başkan Aktaş, "Para da zaman da harcayacağız. Geçen yıl kapalı mekanlardan ziyade doğada icra edilmeli diyerek Hüdavendigâr Kent Parkında 56 Ekimde icra edeceğiz. Yeni tutkunlar temin etmenin derdi ve hesabı içerisindeyiz. Doğa sporları ve turizm günlerinde dağcılık, mağaracılık, motor sporları, yelken, dalış, kamp karavan, hava sporları, tenis, kanyon ve atletimz gibi bir çok branş tanıtılacak ve katılımcılar yerinde deneme imkanı sahip olacak. Bursalılar bir çok etkinlik ve yarışmalarla hafta sonunu dolu dolu geçirecek. Oryantiring yarışmaları online olarak kayıt yapılabiliyor" diye konuştu.

BURSA

03 Ekim 2019 Perşembe

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