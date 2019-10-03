TFF 1'inci Lig'de 7'nci hafta Altay-Bursaspor maçıyla açılıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

TFF 1'inci Lig'de 7'nci hafta Altay-Bursaspor maçıyla açılıyor

DHA

- TFF 1´inci Lig´de yakaladığı çıkışla zirve mücadelesine devam eden Bursaspor, 7´nci haftanın açılış karşılaşmasında Altay´a konuk olacak. 7 yıllık aranın ardından ilk kez resmi bir maçta kozlarını paylaşacak iki ekip, tarihleri boyunca birçok kez karşı karşıya geldi.

- TFF 1´inci Lig´de yakaladığı çıkışla zirve mücadelesine devam eden Bursaspor, 7´nci haftanın açılış karşılaşmasında Altay´a konuk olacak. 7 yıllık aranın ardından ilk kez resmi bir maçta kozlarını paylaşacak iki ekip, tarihleri boyunca birçok kez karşı karşıya geldi.
1´inci Lig´de lider Akhisarspor´un ardından 12 puanla ikinci sırada bulunan Bursaspor, 7´nci haftanın açılış maçında deplasmanda Altay ile karşı karşıya gelecek. İlk 3 maçını İzmir Atatürk Stadı´nda oynayan İzmir ekibinin talebi doğrultusunda karşılaşma eksiklikleri tamamlanan Menemen İlçe Stadı´nda oynanacak. Saat 19.00´daki bu zorlu randevuda deneyimli hakem Mustafa Öğretmenoğlu düdük çalacak. Öğretmenoğlu´nun yardımcılıklarını Orkun Aktaş ve Mehmet Ali Akkor yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Şeref Taştan.
BURSASPOR ÜSTÜN
Ligde geride kalan haftalarda 4 galibiyet elde eden Bursaspor, 12 puanla ikinci sırada yer alıyor. İzmir temsilcisi ise 2 galibiyet ve 3 beraberlikle birlikte topladığı 9 puanla 11´inci basamakta bulunuyor. Son oynadığı Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında galip gelerek moral depolayan yeşil-beyazlılar, deplasmandaki 3 maçında 1 galibiyet ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Son maçında Adanaspor ile 3-3 berabere kalan Altay ise evinde birer galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet aldı.
74´ÜNCÜ RANDEVU
İki ekip bugüne kadar lig ve kupada 73 kez karşı karşıya geldi. Bu mücadelelerde Bursa temsilcisi, rakibine üstünlük sağladı. Yeşil-beyazlılar sahadan 31 kez galip ayrılırken, Altay ise 25 galibiyet elde etti. Geride kalan 17 karşılaşmada taraflar birer puana razı oldu. Altay ile Bursaspor, son olarak 7 yıl önce resmi maçta kozlarını paylaştı. 11 Aralık 2012´de İzmir´de oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında kazanan 2-0´lık skorla Bursaspor oldu.
BURSASPOR DEPLASMANDA ZORLANIYOR
İki takımın İzmir´de oynadığı maçlarda ev sahibi ekibin üstünlüğü göze çarpıyor. Altay´ın ev sahipliğinde oynanan 36 mücadelede İzmir ekibi, 18 kez galibiyete ulaştı. 10 mücadelede taraflar sahadan birer puanla ayrılırken, Bursaspor ise 8 kez kazanabildi. Buna karşın Altay, son 3 maçtır evinde Bursaspor´u yenemiyor. Yeşil-beyazlılar, İzmir´de oynanan son 2 maçtan galibiyetle ayrıldı.
7 YIL ÖNCEKİ SON MAÇI DA YÖNETMİŞTİ
Yarınki mücadelenin hakemi Mustafa Öğretmenoğlu, daha önce iki takımın da birçok kez maçını yönetti. Öğretmenoğlu´nun düdük çaldığı 10 maçında Altay; 4´er galibiyet ve mağlubiyetin yanı sıra, 2 beraberlik aldı. Bursaspor ise Öğretmenoğlu´nun yönettiği 7 maçında; 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Hakem Mustafa Öğretmenoğlu, Altay ile Bursaspor´un arasında oynanan son resmi maç olan ve yeşil-beyazlıların 2-0´lık üstünlüğü ile sonuçlanan 7 yıl önceki maçta da düdük çalmıştı.
GOL SORUNU YAŞAMIYORLAR
İki takım da bu sezon ligde skorer bir görüntü çiziyor. Hücumdaki başarılı performansıyla öne çıkan Bursaspor, geride kalan haftalarda rakip fileleri 10 kez havalandırdı. 2´şer gol kaydeden Kubilay Kanatsızkuş ve Emirhan Aydoğan ise yeşil-beyazlıların en etkili isimleri oldu. Altay ise 9 kez gol sevinci yaşadı. İzmir ekibinde ise Anton Putsila 3 golle takımının en skorer ismi olarak dikkat çekerken; Leandro Kappel ve Marco Paixao´nun da 2´şer golü bulunuyor.

BURSA

03 Ekim 2019 Perşembe

  • İMSAK 05:31
  • GÜNEŞ 06:54
  • ÖĞLE 12:58
  • İKİNDİ 16:15
  • AKŞAM 18:52
  • YATSI 20:10
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bursa'da 'Doğa Sporları ve Doğa Turizmi Günleri' heyecanı başlıyor
YEREL HABERLER Bursa'da 'Doğa Sporları ve Doğa Turizmi Günleri' ...
Nilüfer Kent Tiyatrosu perde açtı
YEREL HABERLER Nilüfer Kent Tiyatrosu perde açtı
Bursa'da Doğa Turizmi Günleri başlıyor Bu yılki etkinlik apollo kelebeği temasıyla hayata geçiriliyor
YEREL HABERLER Bursa'da Doğa Turizmi Günleri başlıyor Bu yılki ...
Okula değil ölüme götürüyordu Bursa’da 2 kişilik motora 4 çocuğunu bindirdi, okul çantalarını direksiyona astı
YEREL HABERLER Okula değil ölüme götürüyordu Bursa’da 2 kişilik ...
Kopan parmakları yetiştirmek için zamanla yarış Forkliftin altında kaldı 5 parmağı koptu, parmaklardan 4'ü götürüldü, birisi ise son anda bulundu
YEREL HABERLER Kopan parmakları yetiştirmek için zamanla ...
(Özel) Dalında 10 lira, mangalda 70 lira Kestane hasadı başladı Uludağ'ın eteklerinde kestane hasadı drone ile havadan görüntülendi
YEREL HABERLER (Özel) Dalında 10 lira, mangalda 70 lira Kestane ...
Bursa'daki vahşi cinayete müebbet Son sözünde tahliye istedi, müebbet hapis cezasına çarptırıldı Arkadaşını öldürüp parçalara ayıran sanığa müebbet
YEREL HABERLER Bursa'daki vahşi cinayete müebbet Son sözünde tahliye ...
Gemlik Belediye Başkan Yardımcısı, makamında rehin alındı (3)
YEREL HABERLER Gemlik Belediye Başkan Yardımcısı, makamında rehin ...
Başkan yardımcısını rehin alan zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Başkan yardımcısını rehin alan zanlı tutuklandı
TOFAŞ - Limoges CSP maçının ardından
YEREL HABERLER TOFAŞ - Limoges CSP maçının ardından
TOFAŞ - Limoges CSP: 84-71
YEREL HABERLER TOFAŞ - Limoges CSP: 84-71
MHP Gemlik İlçe Başkanı Özcanbaz: "Biz olayın örgüt bağlantısının araştırılmasını istiyoruz"
YEREL HABERLER MHP Gemlik İlçe Başkanı Özcanbaz: "Biz olayın örgüt ...
Ceviz ağacından düştü
YEREL HABERLER Ceviz ağacından düştü
Sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı
Ceviz ağacından düşüp, ağır yaralandı
YEREL HABERLER Ceviz ağacından düşüp, ağır yaralandı
Gemlik Belediye Başkan Yardımcısı, makamında rehin alındı (2)
YEREL HABERLER Gemlik Belediye Başkan Yardımcısı, makamında rehin ...
Alt geçidi kullanmadı, canından oldu
YEREL HABERLER Alt geçidi kullanmadı, canından oldu
Hamile kadın ana yoldan geçmek isterken canından oldu 37 yaşındaki yabancı uyruklu hamile kadına çarpan sürücü şoka girdi
YEREL HABERLER Hamile kadın ana yoldan geçmek isterken canından ...
Gemlik Belediye Başkan Yardımcısı, makamında rehin alındı
YEREL HABERLER Gemlik Belediye Başkan Yardımcısı, makamında rehin ...
İznik´te 2 bin 500 yıllık surda çökme
YEREL HABERLER İznik´te 2 bin 500 yıllık surda çökme
AVP Bursa Devlet Tiyatrosu perdelerini açtı
YEREL HABERLER AVP Bursa Devlet Tiyatrosu perdelerini açtı
Kadın Belediye Başkan Yardımcısı rehin alındı Belediyede yaşanan panik sebebiyle fenalık geçiren 3 çalışan için ambulans çağrıldı
YEREL HABERLER Kadın Belediye Başkan Yardımcısı rehin ...
Yeni öğrenciler üniversiteyi “oryantasyon” ile tanıyor
YEREL HABERLER Yeni öğrenciler üniversiteyi “oryantasyon” ile ...
BUTEKOM ve BTÜ yüksek teknoloji için güçlerini birleştirdi Bursa’da üniversite-sanayi iş birliği güçleniyor
YEREL HABERLER BUTEKOM ve BTÜ yüksek teknoloji için güçlerini ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X