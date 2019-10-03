BURSA B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediyesi taraf\u0131ndan kentin sahip oldu\u011fu do\u011fal zenginlikleri ve yap\u0131labilecek do\u011fa sporlar\u0131n\u0131 ulusal ve uluslararas\u0131 alanda tan\u0131tmak amac\u0131yla bu y\u0131l d\u00f6rd\u00fcnc\u00fcs\u00fc d\u00fczenlenen Do\u011fa Sporlar\u0131 ve Do\u011fa Turizmi G\u00fcnleri, 5-6 Ekim 2019 tarihlerinde H\u00fcdavendigar Kent Park\u0131\u00b4nda ger\u00e7ekle\u015ftirilecek.Bursa B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediyesi, bu y\u0131l da Do\u011fa Sporlar\u0131 ve Do\u011fa Turizmi G\u00fcnleri etkinli\u011finde spor ve do\u011fa tutkunlar\u0131n\u0131 bir araya getirecek. T\u00fcrkiye\u00b4nin en b\u00fcy\u00fck etkinliklerinden biri olan Do\u011fa Sporlar\u0131 ve Do\u011fa Turizmi G\u00fcnleri\u00b4nde; da\u011fc\u0131l\u0131k, bisiklet, kano, rafting, spor t\u0131rman\u0131\u015f, ma\u011farac\u0131l\u0131k, motor sporlar\u0131, yelken, dal\u0131\u015f, izcilik, kayak ve snowboard, kamp-karavan, hava sporlar\u0131, foto\u011fraf\u00e7\u0131l\u0131k, tenis, bocce, kanyon ve atletizm gibi bir\u00e7ok bran\u015f hem tan\u0131t\u0131lacak hem de kat\u0131l\u0131mc\u0131lara yerinde deneme f\u0131rsatlar\u0131 sunulacak.\u00a0H\u00fcdavendigar Kent Park\u0131\u00b4nda 5 Ekim Cumartesi g\u00fcn\u00fc ba\u015flayacak etkinlikler kapsam\u0131nda 49 farkl\u0131 kamu kurumu, spor kul\u00fcb\u00fc ve spor toplulu\u011fu g\u00fcn boyunca s\u00fcrecek tan\u0131t\u0131m faaliyetlerinin yan\u0131nda, her ya\u015ftan vatanda\u015flar\u0131n izleyerek, \u00f6\u011frenerek ve deneyerek tecr\u00fcbe edinebilece\u011fi faaliyetler ger\u00e7ekle\u015ftirilecek.ANA KONSEPT: APOLLO KELEBE\u011e\u0130Bu y\u0131l ger\u00e7ekle\u015ftirilecek etkinli\u011fin ana konsepti ise Uluda\u011f\u00b4\u0131n endemik t\u00fcr\u00fc olan Apollo kelebe\u011fi olarak belirlerdi.\u00a0T\u00fcm d\u00fcnyan\u0131n pe\u015finde oldu\u011fu fakat nesli t\u00fckenmek \u00fczere olan bir Uluda\u011f g\u00fczeli olan Apollo kelebe\u011fini g\u00f6renlerin say\u0131s\u0131 giderek azal\u0131yor. Temmuz ve a\u011fustos aylar\u0131nda Uluda\u011f\u00b4\u0131n e\u015fsiz \u00e7ay\u0131rlar\u0131nda gezen T\u00fcrkiye\u00b4nin en b\u00fcy\u00fck kelebe\u011fi Apollo, sahiplenmeyi ve korunmay\u0131 bekliyor. Bu t\u00fcr\u00fcn korunmas\u0131na dikkat \u00e7ekmek ve bu konuda fark\u0131ndal\u0131k olu\u015fturmak amac\u0131yla bu y\u0131l ki konsept Apollo kelebe\u011fi olarak belirlendi.FARKLI ETK\u0130NL\u0130KLERS\u00f6yle\u015fi, konser, spor t\u0131rman\u0131\u015f temel e\u011fitimi, spor t\u0131rman\u0131\u015f yar\u0131\u015fmas\u0131, oryantiring yar\u0131\u015fmas\u0131, labirent oryantiring etkinlikleri, mini golf, macera parkuru, canl\u0131 lang\u0131rt, motor sporlar\u0131 g\u00f6sterileri, tenis, geleneksel ve modern ok\u00e7uluk etkinlikleri, temel rafting e\u011fitimi, kano yar\u0131\u015fmas\u0131, amat\u00f6r telsiz e\u011fitimi, arama ve kurtarma tatbikatlar\u0131, bisiklet ile yava\u015f gitme yar\u0131\u015fmas\u0131, bisiklet engel yar\u0131\u015fmas\u0131, sokak oyunlar\u0131 etkinli\u011fi, kamp, karavan ve izcilik faaliyetlerinin tan\u0131t\u0131m\u0131, bocce etkinlikleri, sa\u011fl\u0131kl\u0131 ya\u015fam ko\u015fusu ve jimnastik etkinlikleriyle Bursal\u0131lar hafta sonunu dolu dolu ge\u00e7irecek.D\u00dcNYAYA DUYURULACAKT\u00fcrkiye Radyo Amat\u00f6rleri Cemiyeti Bursa \u015eubesi taraf\u0131ndan yap\u0131lacak \u00e7al\u0131\u015fma kapsam\u0131nda ise belirlenen telsiz kodu olan TC16DOGA kodu ile 4. Do\u011fa Sporlar\u0131 ve Do\u011fa Turizmi G\u00fcnleri d\u00fcnya amat\u00f6r telsizcilerine duyurulacak ve etkinlik kapsam\u0131nda bilgi verilecek.\u00a0Mustafakemalpa\u015fa Da\u011fc\u0131l\u0131k Kul\u00fcb\u00fc\u00b4n\u00fcn koordinasyonunda ger\u00e7ekle\u015fecek spor t\u0131rman\u0131\u015f yar\u0131\u015fmas\u0131 ise H\u00fcdavendigar Kent Park\u0131 Spor T\u0131rman\u0131\u015f Duvar\u0131\u00b4nda ger\u00e7ekle\u015fecek. 8-9, 10-11 ve 12-13 ya\u015f grubunda erkek ve kad\u0131n sporcular\u0131n kat\u0131l\u0131m sa\u011flayabilece\u011fi yar\u0131\u015fman\u0131n kay\u0131tlar\u0131 etkinli\u011fin ger\u00e7ekle\u015fece\u011fi g\u00fcn olan 6 Ekim 2019 tarihinde saat 10.00 itibar\u0131yla\u00a0d\u00fczenleme kurulu taraf\u0131ndan etkinlik mek\u00e2n\u0131nda al\u0131nacak. T\u00fcrkiye Oryantiring Federasyonu Bursa \u0130l Temsilcili\u011fi ve Safari Do\u011fa Sporlar\u0131 Kul\u00fcb\u00fc\u00b4n\u00fcn koordinasyonunda ger\u00e7ekle\u015ftirilecek oryantiring yar\u0131\u015fmas\u0131n\u0131n kay\u0131tlar\u0131 ise online olarak\u00a0http:\/\/www.oryantiringyarislari.com\/\u00a0web sitesi \u00fczerinden al\u0131nacak. 6 Ekim 2019 tarihinde ger\u00e7ekle\u015fecek yar\u0131\u015fmaya t\u00fcm ya\u015f grubundan erkek ve kad\u0131n sporcular kat\u0131l\u0131m sa\u011flayabilecek.B\u0130S\u0130KLET SPORUNA \u00d6ZEL ETK\u0130NL\u0130KLERT\u00fcrkiye Bisiklet Federasyonu Bursa \u0130l Temsilcili\u011fi\u00b4nin koordinasyonunda ger\u00e7ekle\u015ftirilecek bisiklet sporu etkinlikleri kapsam\u0131nda etkinli\u011fe kat\u0131l\u0131m sa\u011flayan vatanda\u015flara g\u00fcvenli s\u00fcr\u00fc\u015f e\u011fitimi verilecek. Bununla birlikte bisiklet ile yava\u015f gitme yar\u0131\u015fmas\u0131 ve da\u011f bisikleti engel yar\u0131\u015f\u0131nda da her ya\u015ftan vatanda\u015f\u00a0macera dolu anlara tan\u0131k olacak. Bu yar\u0131\u015fmalar\u0131n kay\u0131tlar\u0131 ise etkinlik mek\u00e2n\u0131nda d\u00fczenleme kurulu taraf\u0131ndan al\u0131nacak.TUR\u0130ZM STANDARTLARI Y\u00dcKSEL\u0130YORBursa B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediye Ba\u015fkan\u0131 Alinur Akta\u015f, d\u00fczenledi\u011fi bas\u0131n toplant\u0131s\u0131nda Do\u011fa Sporlar\u0131 ve Do\u011fa Turizmi G\u00fcnleri program\u0131n\u0131 kamuoyuna duyurdu. Bursa\u00b4n\u0131n do\u011fru bir turizm planlamas\u0131na ihtiya\u00e7 oldu\u011funu her f\u0131rsatta vurgulad\u0131\u011f\u0131n\u0131 hat\u0131rlatan Ba\u015fkan Akta\u015f, Kentimizin sahip oldu\u011fu do\u011fal zenginlikleri ve yap\u0131labilecek do\u011fa sporlar\u0131n\u0131 ulusal ve uluslararas\u0131 alanda tan\u0131tmak amac\u0131yla do\u011fa sporlar\u0131 ve do\u011fa turizmi g\u00fcnleri etkinli\u011fimizi d\u00f6rd\u00fcnc\u00fc kez hayata ge\u00e7iriyoruz. \u00d6nceki y\u0131llarda oldu\u011fu gibi bu y\u0131l da spor ve do\u011fa tutkunlar\u0131n\u0131 bir araya getirece\u011fiz. Bu heyecan\u0131 hep birlikte ya\u015famak i\u00e7in 5-6 Ekim tarihlerinde t\u00fcm vatanda\u015flar\u0131m\u0131z\u0131 H\u00fcdavendigar Kent Park\u0131\u00b4na bekliyoruz diye konu\u015ftu.