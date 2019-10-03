Paşa’da imzalar peş peşe geldi

Mustafakemalpaşa Belediyespor üç genç yıldızla daha anlaşmaya vardı.

Transfer çalışmalarını sürdüren teknik ekip, 1992 doğumlu Stoper Yunus Emrah Okumuş, 1991 doğumlu Mesut Aktuğ ve 1995 doğumlu sağ bek İdris Demir’i renklerine bağladı. İmza törenine, Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, Belediye Başkan Yardımcısı ve Mustafakemalpaşa Belediyespor Kulüp Başkanı Ercan Leblebici ile birlikte teknik kadro katıldı. İmzaların peş peşe geldiği anlarda futbolcuların heyecanı gözlerinden okundu.

Yeni sezonda kırmızı lacivertli ekibin adına yakışan futbolu sahaya yansıtacağını söyleyen Mustafakemalpaşa Belediyespor Kulüp Başkanı Ercan Leblebici, “Takımımız karakterini ortaya koyan bir kulüp olmayı sürdürecek. Savaş Akgün hocamızla ile görüşmelerimiz sonunda hem hocanın istediği hem de takım yapımıza uygun isimlerle görüşmelere devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

Başarılı teknik adam Savaş Akgün ise, takımın şekillendiğini belirterek, adından söz edilecek bir ekiple başarıya ulaşacaklarını açıkladı. Futbol kariyerlerine filiz lisansıyla başlayan tecrübeli futbolcular Yunus Emrah Okumuş, Mesut Aktuğ ve İdris Demir önceki sezonlarda Bölgesel Amatör Lig (BAL)’de forma giydi.

BURSA 03 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:31

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