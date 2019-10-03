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Bursa iş dünyası ortak akılla daha güçlü bir geleceği hedefliyor

İHA

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde oda ve borsaların iştirakiyle düzenlenen 'ortak akıl toplantıları'nın 17'ncisi Gemlik'te yapıldı.

Bursa iş dünyası ortak akılla daha güçlü bir geleceği hedefliyor

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde oda ve borsaların iştirakiyle düzenlenen ‘ortak akıl toplantıları’nın 17’ncisi Gemlik’te yapıldı.
Oda ve borsaların gündeminde yer alan konuların ele alındığı toplantıda konuşan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, ülke olarak ekonomi alanında keskin virajlarda yol almayı sürdürdüklerini söyledi. Ekonomideki sert rüzgarlara rağmen Bursa ve Türkiye’nin hedeflerine yürümeye devam ettiğini belirten Başkan Burkay, “Kamu özel sektör omuz omuza verip daha önceki kriz dönemlerinde olduğu gibi bu darboğazdan da ülkemizi güçlendirerek çıkaracağız.” diye konuştu.
İş dünyası olarak üreterek, istihdam oluşturarak ve ihracatta rekorlar kırarak yeni hedeflere doğru ilerlediklerini ifade eden Başkan Burkay, “Bu doğrultuda yeni bir sıçrama noktası olarak hayata geçirdiğimiz TEKNOSAB, GUHEM, Model Fabrika ve MESYEB gibi örnek projeler, daha güçlü bir gelecek hedefi için ortaya konan iradenin eserleri oldu. Bursa, bugüne kadar başardıklarıyla Türkiyemizin moral ve motivasyon kaynağı oldu. ‘Bursa Büyürse Türkiye Büyür’ inancı sadece bu şehrin değil, bütün ülkenin realitesi hâline geldi.” şeklinde konuştu.
Ortak akıl toplantılarında dile getirilen coğrafi işaretler konusunda önemli mesafe kat ettiklerini kaydeden Başkan Burkay, şöyle konuştu:
“Bursamızla özdeşleşen kestane şekerimizin ardından, tahinli pide, cevizli lokum, pideli köfte, süt helvası ve cantık için de Türk Patent ve Marka Kurumu’na başvuru hazırlığımızı tamamladık. Coğrafi işaret tescili ile Bursamıza özgü ürünlerimizi koruma altına alırken hem ürünlerimizin katma değeri hem de üreticilerimizin gelirleri artacak. Dünya genelinde coğrafi tescilli yaklaşık 10 bin ürünün pazar büyüklüğü 200 milyar dolara ulaşıyor. İnşallah Bursamız da bu pazardan önemli bir pay alacaktır.”
Bursa Ticaret Borsası (BTB) Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, ‘Ortak Akıl Buluşmaları’nın Bursa’daki birçok sorunun çözülmesine katkı sağladığını söyledi. İş dünyası olarak Türkiye için çalışmaya devam edeceklerini kaydeden Matlı, “Zor bir dönemden geçiyoruz. İş dünyamızın beklentileriyle faizler belli bir oranda düşmeye başladı. Yeni Ekonomi Programı ile bölgesel ve sektörel bazda yeni desteklerin açılmasını bekliyoruz.” diye konuştu.
Özer Matlı, BTB olarak ‘Avrupa Tahıl Alım Günleri 2024’ organizasyonunun Bursa ev sahipliğinde düzenlenmesi için başvuruda bulunduklarını belirterek, “Bursa’nın yanı sıra Paris, Bologna ve Rotterdam da Avrupa Tahıl Günleri için aday. Bu organizasyonu çok önemsiyoruz. Avrupa Tahil Günleri en az 3 bin 500 profesyonel yatırımcının geldiği bir organizasyon oluyor. 2024 yılında da bu faaliyeti Türkiye’ye getirmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

BURSA

03 Ekim 2019 Perşembe

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