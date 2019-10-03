Üniversitelilere sıcak karşılama

'İyi ki doğdun, seni çok seviyorum'

Bursa Büyükşehir Belediyesi, üniversite eğitimi almak için ilk kez Bursa’ya gelen gençleri Uludağ Üniversitesi Görükle Kampüsünde karşılıyor. Bursa’yı tanıtıcı materyallerin bulunduğu stantta gençler Bursa hakkında bilgilendiriliyor.

İlk ve orta dereceli okullarda fiziki eksikliklerin giderilmesi, ihtiyacı karşılayamayan okulların sil baştan yenilenmesi ve eğitim kurumlarına spor salonları kazandırılması başta olmak üzere eğitim yatırımlarını hız kesmeden sürdüren Büyükşehir Belediyesi düzenlediği farklı etkinliklerle üniversiteli gençleri de yalnız bırakmıyor. Üniversite eğitimi almak için bu yıl ilk kez Bursa’ya gelen gençler, Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından Görükle Kampüsünde karşılanıyor. Uludağ Üniversitesi Öğrenci Topluluklarının tanıtım günlerinde stant açan Büyükşehir Belediyesi, yeni kayıt yaptıran öğrencilere Bursa’yı tanıtıyor.

BURSA 03 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:31

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