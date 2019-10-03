Yıldırım’da su kesintisi

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde su kesintisi yapılacak.
BUSKİ tarafından Hocataşkın Mahallesi Taşkın Sokak, Emirsultan Caddesi ve civarlarında 04 Ekim 10 Ekim tarihleri arasında 08.0018.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacak.
BURSA
03 Ekim 2019 Perşembe
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