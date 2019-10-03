Lezzetli yemekte işin sırrı ham madde seçimi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Lezzetli yemekte işin sırrı ham madde seçimi

İHA

Yankı Yemek & Catering A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Coşkun Dönmez, 28 yıldır sektörde kalıcı olmak için yemedikleri yemeği kimseye yedirmemeyi ilke edindiklerini söylüyor. Binlerce kişiye aynı anda sağlıklı koşullarda yemek üretmenin büyük dikkat gerektirdiğine dikkat çeken Coşkun Dönmez, ilk günden beri taşıdıkları sorumluluğu bilerek hareket ettikleri söyledi.

Lezzetli yemekte işin sırrı ham madde seçimi

Yankı Yemek & Catering A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Coşkun Dönmez, 28 yıldır sektörde kalıcı olmak için yemedikleri yemeği kimseye yedirmemeyi ilke edindiklerini söylüyor. Binlerce kişiye aynı anda sağlıklı koşullarda yemek üretmenin büyük dikkat gerektirdiğine dikkat çeken Coşkun Dönmez, ilk günden beri taşıdıkları sorumluluğu bilerek hareket ettikleri söyledi.
Bursa’da 1991 yılında girdikleri yemek sektöründe sağlam adımlarla yürüyen Yankı Yemek A.Ş, 25 yıllık sektör tecrübesiyle modern tesislerinde titizlikle ürettiği yemekleri aynı titizlikle şehrin dört bir yanına ulaştırıyor. Firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Coşkun Dönmez, binlerce kişiye aynı anda sağlıklı koşullarda yemek üretebilmenin yolunun, doğru üretim şartlarını sağlamaktan geçtiğini vurgu yaparak, yemek sektöründe fabrikadan sofraya kadar güvenli bir ortam sağlamak gerektiğini ifade etti. Dönme, “Yemek üretiminin ve dağıtımının her aşamasında titiz davranıp asla kaliteden taviz vermiyoruz. Kendimiz yemediğimiz yemeği, kimseye yedirmiyoruz” dedi.
Çalı Sanayi Bölgesi’nde 2 dönümlük kapalı alana sahip Yankı Yemek A.Ş tesislerinin, günlük 15 bin kişiye yemek üretecek kapasitesine sahip olduğunu belirten Coşkun Dönmez, halen günlük 12 bin kişilik kapasiteyle çalışan tesislerinde yılda 4 milyon 380 bin kişiye yemek üretildiğini belirtti. Dönmez, ihtiyaç durumunda atıl kapasitelerini de faaliyete geçirdiklerini söyledi.
Coşkun Dönmez, kalite ve hijyenden taviz vermeden, müşterilerinin hem gözüne, hem gölüne hemde damak zevkine hitap ettiklerini söyleyerek, “Sağlıklı ve lezzetli yemekler üretmeyi başlıca amaç edindik. Bu hedeften sapmadan müşterilerimize hizmet veriyoruz” diye konuştu.
“Önce insan” sloganıyla yola çıktıklarını söyleyen Coşkun Dönmez, müşterileriyle sürekli diyalog içinde olduklarını, çıkan sorunlara yerinde ve zamanında çözüm bularak talep ve beklentilerin üzerinde hizmet sunduklarını vurguladı. Dönmez, yemek sektöründe güvenli gıda temininin çok önemli olduğunu da belirterek, “Yemek yaparken, tanınmış firmaların ürünlerini satın alıyoruz. Hammadde güvenilirliğimizi, ürün tahlilleri, sertifikalar ve belgelerle de ayrıca denetliyoruz. Özellikle yağ konusunda daha da titiz davranıyoruz. Lezzetli yemek yapmanın sırrı doğru hammadde kullanmak, teknolojiye yatırım yapmak ve doğru pişirme yöntemleri kullanmaktan geçiyor” şeklinde konuştu.
Malzemelerin temininden, yemeklerin üretim sürecinde ve sunuma kadar her aşamada titiz kontroller yaptıklarını yineleyen Coşkun Dönmez, küçük büyük demeden her catering hizmetini aynı özenle gerçekleştirdiklerinin altını çizdi. Kaliteli ürün ve hizmetlerin sürekliliğini korumak için ISO 14001, ISO 9001, ISO 22000 (HACCP), OHSAS1 8001 belgelerine sahip olduklarını da belirten Coşkun Dönmez, “Biz yaptığımız işin ne kadar büyük özen gerektirdiğini bilerek hareket ediyoruz” diye konuştu.
Yankı Yemek A.Ş’nin hizmetlerinin catering ile sınırlı olmadığını da belirten Coşkun Dönmez, yerinde üretim, EDT (ev dışı tüketim) ürünleri, kurumsal yemek organizasyonları, düğün, gezi, şenlik, açılış ve kokteyl organizasyonları için de hizmet verdiklerini de sözlerine ekledi.

BURSA

03 Ekim 2019 Perşembe

  • İMSAK 05:31
  • GÜNEŞ 06:54
  • ÖĞLE 12:58
  • İKİNDİ 16:15
  • AKŞAM 18:52
  • YATSI 20:10
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Osmangazi’de mikrofon gençlerde Dündar: “Gençlerimizin yeteneklerini keşfediyoruz”
YEREL HABERLER Osmangazi’de mikrofon gençlerde Dündar: ...
Karacabey’de en çok kilo veren altınla ödüllendirildi
YEREL HABERLER Karacabey’de en çok kilo veren altınla ödüllendirildi
Yıldırım’da su kesintisi
YEREL HABERLER Yıldırım’da su kesintisi
Suriyeliler için çözüm Mudanya’dan
YEREL HABERLER Suriyeliler için çözüm Mudanya’dan
Üniversitelilere sıcak karşılama
YEREL HABERLER Üniversitelilere sıcak karşılama
Kaçak ağıl ve kümesler yıkıldı
YEREL HABERLER Kaçak ağıl ve kümesler yıkıldı
Bursa iş dünyası ortak akılla daha güçlü bir geleceği hedefliyor
YEREL HABERLER Bursa iş dünyası ortak akılla daha güçlü bir geleceği ...
Bursa'da depremde çatlaklar oluşan okul kapatıldı 
YEREL HABERLER Bursa'da depremde çatlaklar oluşan okul kapatıldı 
Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 27 gözaltı
YEREL HABERLER Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 27 gözaltı
Mudanyalı minikler can dostlarıyla buluştu
YEREL HABERLER Mudanyalı minikler can dostlarıyla buluştu
Atatürk büstü ve Deli Ayten heykeli bakımdan geçti
YEREL HABERLER Atatürk büstü ve Deli Ayten heykeli bakımdan geçti
Bulgaristan’dan zorunlu göçün 30. yılı BUÜ’de konuşulacak
YEREL HABERLER Bulgaristan’dan zorunlu göçün 30. yılı BUÜ’de ...
Büyükşehir Bandosu 83 yaşında
YEREL HABERLER Büyükşehir Bandosu 83 yaşında
CHP Gemlik İlçe Başkanı: Başkan yardımcımızın kurtarılması için emniyet güçlerimiz beklenmiştir
YEREL HABERLER CHP Gemlik İlçe Başkanı: Başkan yardımcımızın ...
Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 27 gözaltı Binlerce genci zehirleyecek uyuşturucuyla yakalandılar
YEREL HABERLER Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 27 gözaltı Binlerce ...
Gemlik hain saldırıya karşı tek yürek oldu
YEREL HABERLER Gemlik hain saldırıya karşı tek yürek oldu
Kadınlar, şiddete karşı 'judo' öğreniyor
YEREL HABERLER Kadınlar, şiddete karşı 'judo' öğreniyor
Bebeğin ilk aşısı anne sütü
YEREL HABERLER Bebeğin ilk aşısı anne sütü
Rektör Kılavuz’dan Nilüfer’e iâde-i ziyaret
YEREL HABERLER Rektör Kılavuz’dan Nilüfer’e iâde-i ziyaret
Gazeteci İmam, uzakların hikâyesini yazdı
YEREL HABERLER Gazeteci İmam, uzakların hikâyesini yazdı
İHH 5 tır yiyecek ve giyeceği Suriye'ye uğurladı
YEREL HABERLER İHH 5 tır yiyecek ve giyeceği Suriye'ye uğurladı
Paşa’da imzalar peş peşe geldi
YEREL HABERLER Paşa’da imzalar peş peşe geldi
Eş bulmayan arkadaşını öldürüp, parçalayan sanığa müebbet hapis
YEREL HABERLER Eş bulmayan arkadaşını öldürüp, parçalayan sanığa ...
Rektör Kılavuz’dan Başkan Dündar’a ziyaret
YEREL HABERLER Rektör Kılavuz’dan Başkan Dündar’a ziyaret

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X