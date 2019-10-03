Vatandaştan mobil saha ekibine tam puan

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar'ın talimatıyla görevlendirilen mobil saha ekibi vatandaşların meselelerini anında halledior. “Biz geldik” sloganıyla kapı kapı dolaşan saha ekibi her ayrıntıyı kullandığı özel yazılımla ilgili birimlere ulaştırıyor.

Şehit Adnan Yıldız Caddesinde bulunan köy garajına yaklaşık 2 yıl önce park edilen bir otobüsün madde bağımlıları tarafından mesken tutulduğunu dile getiren vatandaşlar, mobil saha ekibinden yardım istedi. Saha ekibinin verdiği bilgiyle vatandaşların yardım talebine anında dönüş sağlayan Mustafakemalpaşa Belediyesi, madde bağımlılarının mekanı haline gelen ve çevreye tehlike arz eden otobüsü bulunduğu yerden kaldırdı. Belediye madde kullanımının önlenmesi için terk edilmiş araçlar ve metruk binalarda tedbir alınacağını bildirdi.

Aynı caddede iş yeri bulunan Turan T. isimli işletmeci, "Belediyenin saha ekibi bugün bizleri ziyaret etti. Başkanımızın selamını ileterek herhangi bir isteğimizin olup olmadığını sordular. Bundan çok memnun olduk. Köy garajında terk edilmiş araçlar içinde madde bağımlılarının zaman geçirdiğini bildirdik. Sadece 3 saat gibi kısa bir sürede bu araç buradan kaldırıldı. Belediyemize ve Başkanımıza çok teşekkür ederiz" dedi.

BURSA 03 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:31

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