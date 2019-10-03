Keles MYO'ya devlet-millet iş birliği ile ek bina

Uludağ Üniversitesi Keles Meslek Yüksek Okulu'na Keles Belediyesi ve esnafların katkısıyla ek bina yapılacak.

Keles Belediye Başkanı Mehmet Keskin, Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doç. Dr. İlker Arıcan'ı ziyaret ederek istişarelerde bulundu. İlçenin ekonomisi ve gelişmesi anlamında üniversitenin önem arz ettiğini belirten Keskin, okulun mevcut durumu hakkında geniş bilgi aldı.

Mevcut bölümlerin doluluk oranlarının bir çoğunun yüzde yüz bazı bölümlerin ise yüzde seksen olduğunu söyleyen Arıcan, "İlçemiz için gurur verici, fakat bizlerin buraya farklı bölümler getirebilmemiz ve öğrenci sayısını artırabilmemiz için fizibilite çalışması yapıp yeni bölümler açmamız lazım. İlçemizin geleceği ve ekonomik anlamda gelişmesi için üniversite büyük önem arz etmekte" dedi.

Keles Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Özcan Yeni ve esnaflar ile bir araya gelerek toplantı düzenleyen Başkan Keskin, yeni bölümlerin kazandırılabilmesi ve üniversitenin ilçemizde daha da geliştirilebilmesi için ek binanın mutlaka yapılacağını söyledi.

"Hedeflerimiz büyük ve ilçemizi daha da güzel günler beklemekte" diyen Başkan Keskin, bu konuda ilçe esnafından tam destek aldı.

BURSA 03 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:31

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