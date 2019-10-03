Kazada hayatını kaybeden hamile bayan toprağa verildi

'İyi ki doğdun, seni çok seviyorum'

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BursaAnkara Karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden hamile kadın gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kaza BursaAnkara Karayolu Özdilek Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Karşıdan karşıya geçmek isteyen Khanıfaİ Bragımova (37) isimli kadına yol üzerinde seyreden Bilal A. idaresindeki 16 N 8093 plakalı kamyonet çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan hamile kadın ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık Ekipleri yaralı kadına ilk müdahaleyi yaparak İnegöl Devlet Hastanesine kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan yaralı kadın yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden 37 yaşındaki Khanıfai Bragımova'nın hamile olduğu öğrenildi.

Gözyaşları arasında toprağa verildi

Kazada hayatını kaybeden Khanıfaİ Bragımova, bugün ikindi namazını müteakip Yeşil Camiinde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında Hamzabey kabristanına mezarlığında sevenlerinin gözyaşları arasında defnedildi.

BURSA 03 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:31

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