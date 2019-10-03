Dere yatağında ceset bulundu

'İyi ki doğdun, seni çok seviyorum'

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BURSA'nın İnegöl ilçesinde, dere yatağında erkek cesedi bulundu.

Olay, İnegöl'deki Orhaniye Mahallesi Kozluca Yolu üzerinde meydana geldi. Bölgede gezerken dere kenarında bir kişinin hareketsiz halde yattığını görenler durumu polise bildirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde kişinin öldüğü belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından ceset, Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Cesedin kime ait olduğunun belirlenmesi için çalışma başlatıldı.



BURSA 03 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:31

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