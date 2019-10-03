Dere kenarında erkek cesedi bulundu

'İyi ki doğdun, seni çok seviyorum'

Bursa'nın İnegöl ilçesinde dere yatağında kimliği henüz tespit edilemeyen bir erkek cesedi bulundu.



Edinilen bilgilere göre, olay İnegöl'ün merkez Orhaniye Mahallesi içerisinde bulunan bir dere yatağında gerçekleşti. Dere yatağı kenarında gezen vatandaşlar derenin içerisinde yüzüstü yatan bir ceset fark etti. Durumun bildirilmesi üzerine üzerine olay yerine gelen ekipler cesedin bir erkeğe ait olduğunu tespit etti. Bulunan ceset 112 ambulansıyla İnegöl Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. 30 yaşlarında olduğu tahmin edilen kimliği belirsiz ceset, savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumuna kesin ölüm sebebi öğrenilmesi için gönderildi. Olayla alakalı soruşturma başlatılan cesedin kimliği de araştırılıyor.

BURSA 03 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:31

GÜNEŞ 06:54

ÖĞLE 12:58

İKİNDİ 16:15

AKŞAM 18:52

YATSI 20:10

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.