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Arkadaşının boğazını keserek öldüren sanığın akli dengesi araştırılacak

DHA

BURSA'da birlikte alkol aldığı arkadaşı Celil Tükenmez´i (57) kalbinden bıçakladıktan sonra boğazını keserek öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Yılmaz Koçak´ın (49), tutuklu yargılandığı davada, akli dengesinin yerinde olup olmadığının araştırılmasına karar verildi.

BURSA'da birlikte alkol aldığı arkadaşı Celil Tükenmez´i (57) kalbinden bıçakladıktan sonra boğazını keserek öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Yılmaz Koçak´ın (49), tutuklu yargılandığı davada, akli dengesinin yerinde olup olmadığının araştırılmasına karar verildi.
Olay, Bursa´nın merkez Osmangazi ilçesi Çakırhamam Mahallesi'ne bulunan parkta, ocak ayında meydana geldi. Parka birlikte alkol alan Yılmaz Koçak ve Celil Tükenmez arasında kavga çıktı. Bu sırada Yılmaz Koçak üzerinde taşıdığı ekmek bıçağını Celil Tükenmez´in kalbine sapladı. Ardından da kanlar içerisinde yere yığılan Tükenmez'in boğazını kesti.
Olayın ardından kaçmaya çalışan Koçak, vatandaşlar tarafından yakalanıp, polise teslim edildi.   
ARKADAŞININ BOĞAZINI KESTİ, TAHLİYESİNİ İSTEDİ
Tutuklanan Yılmaz Koçak hakkında Bursa 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi´nde 'kasten adam öldürmek' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle açılan davanın görülmesine devam edildi. 
Koçak, duruşmada daha önce verdiği, "KOAH hastasıyım. Uzun süreden beri tedavi görüyorum. Yolda yürürken beni yanlarına çağırdılar. Yanlarına gittim. Ondan sonrasını hatırlamıyorum" savunmasını tekrarladı. Tutuklu sanık, "Neden yaptığımı hatırlamıyorun. Ama kendisi öz kardeşini öldürmüş bir kişiydi" diyerek, tahliyesini istedi.
Mahkeme, sanığın akli dengesinin yerinde olup olmadığının araştırılması için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

BURSA

04 Ekim 2019 Cuma

  • İMSAK 05:32
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  • İKİNDİ 16:14
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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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