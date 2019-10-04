Bursa'da yanan orman alanı, havadan görüntülendi

BURSA'nın Gürsu ilçesindeki ormanlıkta dün akşam çıkan yangın, orman ve itfaiye ekiplerinin 6 saatlik müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Sabahın ilk ışıklarına kadar soğutma çalışmalarının sürdürüldüğü alan, drone ile havadan görüntülendi.

Gürsu'nun Kazıklı mevkisinde, etrafında kızılçam ve zeytin ağaçlarının olduğu ormanlıkta, dün saat 19.00 sıralarında, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeden dumanların yükseldiğini görenler, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine, bölgeye itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, sevk edildi. Yangın, 40 kişilik ekibin 12 arazöz ve 4 tanker ile müdahalesi sonucu saat 01.00 sıralarında kontrol altına alındı. Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yangın sonrası başlattığı soğutma çalışmalarını, tedbir amacıyla sabahın ilk ışıklarına kadar sürdürdü. Yanan orman alanı ise drone ile havadan görüntülendi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.



BURSA 04 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:32

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