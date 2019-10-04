700 bin meşe ve kayın ağacı kurtuldu Bursa'nın İznik ilçesinde göl havzası üzerindeki maden bölgesinde çinko, bakır ve kurşun çıkarmak için harekete geçen maden şirketi projeden ayrıldı ÇED iptal edildi

Bursa'nın İznik ilçesinde göl havzası üzerindeki maden bölgesinde, çinko, bakır ve kurşun çıkarmak için harekete geçen maden şirketi projeden ayrıldı, Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporu iptal edildi

Ergüden Madencilik, Aydınlar Köyü sınırları içerisinde yapılması planlanan çinko, bakır, kurşun ocağı faaliyeti projesinden vazgeçti. Şirket, proje tanıtım dosyası ve ekleri ÇED yönetmeliği kapsamında inceleme süresi devam ederken, dosyanın iptalini istedi. İznik Gölü havzası üzerinde bulunan maden bölgesinde 700 bine yakın meşe ve kayın ağacı bulunuyor.

Bursa Valiliği Çevre ve Şehircilik il Müdürlüğü, ÇED sürecini iptal etti. İlgili kurum kararında; "10 Temmuz 2019 tarihli Yeşil Doğa Mühendislik ve Danışmanlığa yaptırılan ÇED başvurusu, Bursa İznik ilçesi Aydınlar mahallesi sınırları içerisinde Ergüden Madencilik tarafından yapılması planlanan çinko, bakır, kurşun ocağı faaliyeti, proje tanıtım dosyası ve ekleri ÇED yönetmeliği kapsamında inceleme süreci devam ederken projenin gerçekleştirilmesinden vazgeçmiştir. ÇED sistemi üzerinden projenin iptalini talep etmiştir" denildi.

İznik Çevre ve Yaşam Platformu sözcüsü Taylan Devrim Ercan, "Ergüden Madencilik Aydınlar mahallesine yapmayı düşündüğü maden ocağından vazgeçmiş bulunuyor. Umarım bu adım doğaya ve çevreye düşman, kazanım için her şeyi mubah gören, dolara dost, doğaya, çevreye düşman sermayedarlara örnek olur. Gecmişten bize bizden de geleceğimize emanet olan yeşili, maviyi korumak herkesin vatandaşlık görevidir. İznik Çevre ve Yaşam Platformu bu duyarlılığı göstererek, vatandaşlık görevini yerine getirmiştir. Süreci daha dikkatli ve yakından takip etmeye devam edeceğiz"dedi.

Çevreciler, "Günde 216 kilo dinamit patlatılacağı, yeraltı su kaynaklarının yatak değiştirmesine neden olacak, ağır metaller göle karışmasına, kükürt salınımına ve asit yağmurlarına sebep olarak İznik ovasındaki ve İznik Gölü havzasında bulunan 700 bine yakın meşe ve kayın ağacı yanında ovadaki binlerce zeytin ağacının zarar göreceğini İznik Ovası'nı ekolojik yıkıma uğratacağını" iddia etmişti.

BURSA 04 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:32

GÜNEŞ 06:55

ÖĞLE 12:58

İKİNDİ 16:14

AKŞAM 18:50

YATSI 20:08

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.