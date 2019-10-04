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Pamukkale Turizm'den Jumbo hizmet

İHA

Pamukkale Turizm "JUMBO'ya Terfi Edin, Standartlarınız Yükselsin" sloganı ile özel donanımlar ve hizmetler ile geliştirilmiş ayrıcalıklı yeni bir sefer modeli başlattığını duyurdu.

Pamukkale Turizm'den Jumbo hizmet

Pamukkale Turizm “JUMBO’ya Terfi Edin, Standartlarınız Yükselsin” sloganı ile özel donanımlar ve hizmetler ile geliştirilmiş ayrıcalıklı yeni bir sefer modeli başlattığını duyurdu.
“JUMBO” olarak adlandırılan yeni sefer modeli şimdilik, İstanbul Bursa, İstanbul İzmir, İstanbul Ankara, Bursa İzmir, İzmir Çorlu güzergâhlarında mevcut bulunuyor. Özellikle İstanbul İzmir güzergâhında yeni İstanbul İzmir otobanını kullanacak olan seferler uçak konforu ile zaman tasarrufunu birleştirerek havayolu seçeneklerinden daha ekonomik bir alternatif olmayı hedefliyor.
Pamukkale Turizm, “JUMBO” araçlarında standart olan 41 koltuk sayısını azaltarak 34 koltuğa düşürüyor. Koltuk arası mesafesini 75 cm’e yükselterek, Türkiye’deki en geniş koltuk aralığına sahip tek araç olma özelliğini taşıyor. Ayrıca baldır dayama, ayak koyma aparatları ve koltukların geniş açıda yatırılma özellikleri ile daha keyifli yolculuk ve konforlu uyku imkânı sağlıyor.
Türkiye’nin milli ulaşım markası Pamukkale; yolcuların tüm ihtiyaçları düşünülerek tasarlanan “JUMBO” araçlarında genişletilmiş bir ikram ve hizmet menüsü farklılığına da sahip.
Pamukkale Turizm Genel Müdürü Mustafa Özdalgıç Jumbo seferlerinin başladığını duyururken; “57 yıldır kaliteyi opsiyon olarak değil standart olarak sunma hedefimizden en zor dönemlerimizde dahi taviz vermedik. Dünden bugüne Türkiye’nin kavuşturan gücü olarak; araçlarımızda seyahat eden herkes her dönemde bizim misafirimiz oldu. Bizim kültürümüzde “misafire ikram” olmazsa olmazlarımızın başındadır. Son günlerde karayolu ulaşımında, yolcularına sundukları hizmetlerden tasarruf adı altında türlü türlü kısıtlamalar yapan markalar gibi düşünmüyor ve onlara katılmıyoruz. Çünkü Biz ”Kalite, ülkemizin güzel insanlarının en doğal hakkıdır” anlayışını ilke edinmiş bir markayız. Bu ilkemizden hareketle; Jumbo seferlerimiz ile çıtayı daha da yukarıya koyarken, tüm Türkiye’ye de sesleniyoruz: "Sen en iyisine layıksın; Keyfine Bak Türkiye" Tüm Türkiye’ye söz veriyoruz; Biz olduğumuz sürece bu ülkede seyahat standartlarınızı hiç kimse düşüremez!” dedi.
Yolcularına zaman kazandıracak, onların hayatlarını kolaylaştıracak ayrıcalıklar sunmaya devam edeceğini belirten Pamukkale Turizm, şimdilik belli güzergâhlarda faal olan “JUMBO” seferlerini farklı güzergâhlarda da gerçekleştirmek üzere çalışmalarına devam edeceğini belirtti.
Ayrıca evcil hayvanlar için de özel bir taşıma alanı bulunan “JUMBO” araçlar, bu alanda da Türkiye’de yapılan ilk çalışma olma özelliğini taşıyor.

BURSA

04 Ekim 2019 Cuma

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