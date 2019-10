İnegöl Belediye Başkanı Taban mahalle buluşmalarında Taban: "“Hizmet edeceğiniz kitleyi anlamazsanız başarılı olamazsınız”

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, “Mahalle Buluşmaları” adı altında düzenlenen vatandaşlarla buluşma programı kapsamında Turgutalp Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Burada kalabalık topluluğa hitaben konuşan Taban, “Hizmet edeceğiniz kitleyi anlamazsanız başarılı olma imkanınız yok. Oturup masa başında ben bugün ne yapayım diye düşünmenin faydası yok. Onun için biz sahada sizlerden bilgiler toplamaya çalışıyoruz” dedi.

Şehrin yönetimine halkı da dahil ederek katılımcı bir yönetim şekli oluşturma adına adımlar atan İnegöl Belediyesi, bu kapsamda vatandaşın fikirlerine doğrudan ulaşabilmek adına Mahalle Buluşması Programları tertip ediyor. Temmuz ayında başlayan buluşmalar bu hafta Turgutalp Mahallesinde devam etti.

Her hafta farklı bir mahallede gerçekleştirilmesi planlanan buluşmada, Belediye Başkanı Alper Taban beraberindeki Başkan Yardımcılarının ve kurum temsilcilerinin de katılımıyla Turgutalp Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Turgutalp Camisi karşısında bulunan koruluk alanda 17.00’da gerçekleştirilen buluşmada, vatandaşların talep, istek ve şikayetleri dinlendi.

Mahalle Buluşmasının açılışında kısa bir konuşma yapan Turgutalp Mahallesi Muhtarı Beşir Alıç, Başkan Taban’a mahallelerine gösterdikleri ilgi ve alakadan dolayı teşekkür ederek “Başkanımıza bugün mahallemizi seçerek bizlerle bir araya geldiği için teşekkür ediyorum. Bizlere bu güzel parkı da kazandırdılar. Bunun için de kendilerine teşekkür ediyorum. İstediğiniz her konuda sorularınızı Başkanımıza iletebilirsiniz” dedi.

Belediye Başkanı Alper Taban ise Mahalle buluşmalarını önemsediklerini ifade etti. Taban, “Bugün Mahalle Buluşmalarımızın 7’ncisini gerçekleştiriyoruz. Toplamda 116 mahallemiz var ama öncelikli olarak 21 merkez mahallemiz ve 4 beldemizden dönüşen mahallemiz var. Bunların da her birini ziyaret ederek belirli vesilelerle bu buluşmaları faydalı birer toplantıya döndürmek istiyoruz” diye konuştu.

İnegöl’e hizmet etmeyle ilgili heyecanları olduğunu vurgulayarak konuşmasını sürdüren Taban, şöyle devam etti: “Yeni dönemin 6’ncı ayındayız. Ancak geçmişinde de 16 ay kadar bir süreçte görev aldık. Bu şehirde doğduk, büyük ve belediye başkanlığı yapmak nasip oldu. Bununla alakalı olarak da hizmet etme heyecanımız var. Vatandaşımıza; insanı merkeze koyarak onların ihtiyaçlarını da dinleyerek önceliğini öğrenip güzel bir şekilde hizmet etmek istiyoruz. Bu konuda kendimi heyecanlı görüyorum. İyi bir çalışma ekibim var. Beraberinde mensubu olduğum partinin çok kıymetli yöneticileri var, muhtarımız var. Vatandaşımızın da bize hedef göstermesiyle küçük dokunuşlarla güzel işler çıktığını gördük. Bu parkta bunlara en güzel örneklerden biri. Aslında bu ağaçları buraya dikmeyi düşünmek, o gün tohumları atmak neticesinde bugün burayı gölgesinde oturulacak hale getirdi. Bizler de küçük müdahaleler yaparak sizlerin hizmetine sunmuş olduk. Ara ara ben de uğruyorum; ailelerimiz burada oturuyor, çocuklar oynuyor, konu komşu burada bir araya geliyor komşuluk ilişkilerimiz gelişiyor. Biz de bunları görünce mutlu oluyoruz. Merkeze insanı koyduk ve yaradılanın en şereflisine hizmet ediyoruz. Ben bundan onur duyuyorum, şeref duyuyorum. Sizlerin de yine bizlere vereceği katkı ve desteklerle bunu geliştirmek istiyoruz. Bugün burada toplanma vesilemiz; eksik aksak ne varsa bunları bizzat sizlerden duyalım istiyorum. Tabi hayat devam ederken ihtiyaçlarımız da devam ediyor. Göreve gelmeden önce de belirli çalışmalar yapmaya çalıştık. Anketler yaptık, saha ekiplerimizde tespitler yaptık. Beklentileri ölçmeye çalıştık. Bu benim için önemli. Çünkü hizmet edeceğiniz kitleyi anlamazsanız başarılı olma imkanınız yok. Oturup masa başında ben bugün ne yapayım diye düşünmenin faydası yok. Onun için biz sahada sizlerden bilgiler toplamaya çalışıyoruz. Aslında hala bu süreci devam ettirmeye çalışıyoruz. Bizlere kolayca erişebilmeniz adına bir dizi imkanlar sağlamaya çalıştık. Türkiye’nin şuanda en kolay erişilen kurumuyuz. Arıyorsunuz 153 hattını, arkadaşlarımız hemen cevap veriyor. Arka planda da ekiplerimiz çözüm üretebilmek adına çalışıyor. Aynı zamanda kendimizi sorgulayarak en iyi hale getirmek için mücadele veriyoruz. Ulaşım başlığımız ayrı bir konu, altyapı ayrı bir konu, mahallemizin parkı, yeşil alanı, otoparkı ayrı birer konu”

Konuşmalar sonrası mikrofonu vatandaşlar alarak sorunlarını, istek ve şikayetlerini, bu sorunlara ilişkin çözüm önerilerini Başkan Taban ve ekibine iletti. Belediye Başkanı Alper Taban da iletilen sorunlarla alakalı vatandaşı bilgilendirerek talepleri not aldı.

