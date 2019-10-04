İnegöl Belediye Başkanı Taban mahalle buluşmalarında Taban: "“Hizmet edeceğiniz kitleyi anlamazsanız başarılı olamazsınız”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

İnegöl Belediye Başkanı Taban mahalle buluşmalarında Taban: "“Hizmet edeceğiniz kitleyi anlamazsanız ...

İHA

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, "Mahalle Buluşmaları" adı altında düzenlenen vatandaşlarla buluşma programı kapsamında Turgutalp Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Burada kalabalık topluluğa hitaben konuşan Taban, "Hizmet edeceğiniz kitleyi anlamazsanız başarılı olma imkanınız yok. Oturup masa başında ben bugün ne yapayım diye düşünmenin faydası yok. Onun için biz sahada sizlerden bilgiler toplamaya çalışıyoruz" dedi.

İnegöl Belediye Başkanı Taban mahalle buluşmalarında Taban: "“Hizmet edeceğiniz kitleyi anlamazsanız başarılı olamazsınız”

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, “Mahalle Buluşmaları” adı altında düzenlenen vatandaşlarla buluşma programı kapsamında Turgutalp Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Burada kalabalık topluluğa hitaben konuşan Taban, “Hizmet edeceğiniz kitleyi anlamazsanız başarılı olma imkanınız yok. Oturup masa başında ben bugün ne yapayım diye düşünmenin faydası yok. Onun için biz sahada sizlerden bilgiler toplamaya çalışıyoruz” dedi.
Şehrin yönetimine halkı da dahil ederek katılımcı bir yönetim şekli oluşturma adına adımlar atan İnegöl Belediyesi, bu kapsamda vatandaşın fikirlerine doğrudan ulaşabilmek adına Mahalle Buluşması Programları tertip ediyor. Temmuz ayında başlayan buluşmalar bu hafta Turgutalp Mahallesinde devam etti.
Her hafta farklı bir mahallede gerçekleştirilmesi planlanan buluşmada, Belediye Başkanı Alper Taban beraberindeki Başkan Yardımcılarının ve kurum temsilcilerinin de katılımıyla Turgutalp Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Turgutalp Camisi karşısında bulunan koruluk alanda 17.00’da gerçekleştirilen buluşmada, vatandaşların talep, istek ve şikayetleri dinlendi.
Mahalle Buluşmasının açılışında kısa bir konuşma yapan Turgutalp Mahallesi Muhtarı Beşir Alıç, Başkan Taban’a mahallelerine gösterdikleri ilgi ve alakadan dolayı teşekkür ederek “Başkanımıza bugün mahallemizi seçerek bizlerle bir araya geldiği için teşekkür ediyorum. Bizlere bu güzel parkı da kazandırdılar. Bunun için de kendilerine teşekkür ediyorum. İstediğiniz her konuda sorularınızı Başkanımıza iletebilirsiniz” dedi.
Belediye Başkanı Alper Taban ise Mahalle buluşmalarını önemsediklerini ifade etti. Taban, “Bugün Mahalle Buluşmalarımızın 7’ncisini gerçekleştiriyoruz. Toplamda 116 mahallemiz var ama öncelikli olarak 21 merkez mahallemiz ve 4 beldemizden dönüşen mahallemiz var. Bunların da her birini ziyaret ederek belirli vesilelerle bu buluşmaları faydalı birer toplantıya döndürmek istiyoruz” diye konuştu.
İnegöl’e hizmet etmeyle ilgili heyecanları olduğunu vurgulayarak konuşmasını sürdüren Taban, şöyle devam etti: “Yeni dönemin 6’ncı ayındayız. Ancak geçmişinde de 16 ay kadar bir süreçte görev aldık. Bu şehirde doğduk, büyük ve belediye başkanlığı yapmak nasip oldu. Bununla alakalı olarak da hizmet etme heyecanımız var. Vatandaşımıza; insanı merkeze koyarak onların ihtiyaçlarını da dinleyerek önceliğini öğrenip güzel bir şekilde hizmet etmek istiyoruz. Bu konuda kendimi heyecanlı görüyorum. İyi bir çalışma ekibim var. Beraberinde mensubu olduğum partinin çok kıymetli yöneticileri var, muhtarımız var. Vatandaşımızın da bize hedef göstermesiyle küçük dokunuşlarla güzel işler çıktığını gördük. Bu parkta bunlara en güzel örneklerden biri. Aslında bu ağaçları buraya dikmeyi düşünmek, o gün tohumları atmak neticesinde bugün burayı gölgesinde oturulacak hale getirdi. Bizler de küçük müdahaleler yaparak sizlerin hizmetine sunmuş olduk. Ara ara ben de uğruyorum; ailelerimiz burada oturuyor, çocuklar oynuyor, konu komşu burada bir araya geliyor komşuluk ilişkilerimiz gelişiyor. Biz de bunları görünce mutlu oluyoruz. Merkeze insanı koyduk ve yaradılanın en şereflisine hizmet ediyoruz. Ben bundan onur duyuyorum, şeref duyuyorum. Sizlerin de yine bizlere vereceği katkı ve desteklerle bunu geliştirmek istiyoruz. Bugün burada toplanma vesilemiz; eksik aksak ne varsa bunları bizzat sizlerden duyalım istiyorum. Tabi hayat devam ederken ihtiyaçlarımız da devam ediyor. Göreve gelmeden önce de belirli çalışmalar yapmaya çalıştık. Anketler yaptık, saha ekiplerimizde tespitler yaptık. Beklentileri ölçmeye çalıştık. Bu benim için önemli. Çünkü hizmet edeceğiniz kitleyi anlamazsanız başarılı olma imkanınız yok. Oturup masa başında ben bugün ne yapayım diye düşünmenin faydası yok. Onun için biz sahada sizlerden bilgiler toplamaya çalışıyoruz. Aslında hala bu süreci devam ettirmeye çalışıyoruz. Bizlere kolayca erişebilmeniz adına bir dizi imkanlar sağlamaya çalıştık. Türkiye’nin şuanda en kolay erişilen kurumuyuz. Arıyorsunuz 153 hattını, arkadaşlarımız hemen cevap veriyor. Arka planda da ekiplerimiz çözüm üretebilmek adına çalışıyor. Aynı zamanda kendimizi sorgulayarak en iyi hale getirmek için mücadele veriyoruz. Ulaşım başlığımız ayrı bir konu, altyapı ayrı bir konu, mahallemizin parkı, yeşil alanı, otoparkı ayrı birer konu”
Konuşmalar sonrası mikrofonu vatandaşlar alarak sorunlarını, istek ve şikayetlerini, bu sorunlara ilişkin çözüm önerilerini Başkan Taban ve ekibine iletti. Belediye Başkanı Alper Taban da iletilen sorunlarla alakalı vatandaşı bilgilendirerek talepleri not aldı.

BURSA

04 Ekim 2019 Cuma

  • İMSAK 05:32
  • GÜNEŞ 06:55
  • ÖĞLE 12:58
  • İKİNDİ 16:14
  • AKŞAM 18:50
  • YATSI 20:08
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Veliler ve öğrenciler isyan etti Her gün ölüm korkusuyla okula gidiyorlar
YEREL HABERLER Veliler ve öğrenciler isyan etti Her gün ölüm ...
Gemlik Gübre Sahası Endüstri Bölgesi oldu
YEREL HABERLER Gemlik Gübre Sahası Endüstri Bölgesi oldu
Pamukkale Turizm'den Jumbo hizmet
YEREL HABERLER Pamukkale Turizm'den Jumbo hizmet
700 bin meşe ve kayın ağacı kurtuldu Bursa'nın İznik ilçesinde göl havzası üzerindeki maden bölgesinde çinko, bakır ve kurşun çıkarmak için harekete geçen maden şirketi projeden ayrıldı ÇED iptal edildi
YEREL HABERLER 700 bin meşe ve kayın ağacı kurtuldu Bursa'nın İznik ...
Dere yatağında bulunan cesedin kimliği belli oldu
YEREL HABERLER Dere yatağında bulunan cesedin kimliği belli oldu
Nilüfer'den 5 yıldızlı kreş... 120 çocuk kapasiteli kreşte eğitim başladı, ayrıca ev hanımları çocuklarını abonelik sistemiyle emanet bırakabilecek
YEREL HABERLER Nilüfer'den 5 yıldızlı kreş... 120 çocuk kapasiteli ...
Bursa'da yanan orman alanı, havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Bursa'da yanan orman alanı, havadan görüntülendi
Arkadaşının boğazını keserek öldüren sanığın akli dengesi araştırılacak
YEREL HABERLER Arkadaşının boğazını keserek öldüren sanığın akli ...
Yumurtadan yumurta çıktı
YEREL HABERLER Yumurtadan yumurta çıktı
Her ağrı meme kanseri değildir
YEREL HABERLER Her ağrı meme kanseri değildir
Arkadaşının boğazını keserek öldüren sanığın aklî dengesi araştırılıyor
YEREL HABERLER Arkadaşının boğazını keserek öldüren sanığın aklî ...
Bursa'da orman yangını
YEREL HABERLER Bursa'da orman yangını
Bursa'da çıkan orman yangını 4 saatte kontrol altına alındı
YEREL HABERLER Bursa'da çıkan orman yangını 4 saatte kontrol altına ...
Dere kenarında erkek cesedi bulundu
YEREL HABERLER Dere kenarında erkek cesedi bulundu
Dere yatağında ceset bulundu
YEREL HABERLER Dere yatağında ceset bulundu
Kazada ölen 3 çocuk annesi hamile kadın, toprağa verildi
YEREL HABERLER Kazada ölen 3 çocuk annesi hamile kadın, toprağa ...
Deprem sonrası okul kapatıldı
YEREL HABERLER Deprem sonrası okul kapatıldı
Kazada hayatını kaybeden hamile bayan toprağa verildi
YEREL HABERLER Kazada hayatını kaybeden hamile bayan toprağa verildi
Gönüllüler Top Tepesi'nden çöp topladı
YEREL HABERLER Gönüllüler Top Tepesi'nden çöp topladı
Susurluk Belediyesi, Nilüfer’i örnek alacak
YEREL HABERLER Susurluk Belediyesi, Nilüfer’i örnek alacak
Kayın tırtılı ekosistemin bir parçası Bursa Orman Bölge Müdürü Yalçın Akın: “Tırtıllar ağaçları kurutmuyor. Seneye o ağaçların yeşerdiğini ve çiçek açtığını göreceğiz”
YEREL HABERLER Kayın tırtılı ekosistemin bir parçası Bursa Orman ...
Fransa sokaklarında geleneksel Türk tiyatrosu
YEREL HABERLER Fransa sokaklarında geleneksel Türk tiyatrosu
Keles MYO'ya devlet-millet iş birliği ile ek bina
YEREL HABERLER Keles MYO'ya devlet-millet iş birliği ile ek bina
Vatandaştan mobil saha ekibine tam puan
YEREL HABERLER Vatandaştan mobil saha ekibine tam puan

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X