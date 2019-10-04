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Veliler ve öğrenciler isyan etti Her gün ölüm korkusuyla okula gidiyorlar

İHA

Bursa'nın İnegöl ilçesinde İstaş Kentaş Okuluna giden yüzlerce öğrenci her gün ölümle burun buruna geliyor. Öğrenciler karşıdan karşıya geçmek için dakikalarca yol kenarında bekleyerek uygun zamanda geçmeye çalışıyor.

Veliler ve öğrenciler isyan etti Her gün ölüm korkusuyla okula gidiyorlar

Bursa'nın İnegöl ilçesinde İstaş Kentaş Okuluna giden yüzlerce öğrenci her gün ölümle burun buruna geliyor. Öğrenciler karşıdan karşıya geçmek için dakikalarca yol kenarında bekleyerek uygun zamanda geçmeye çalışıyor.
Süleymaniye Mahallesinde bulunan okullarına gitmek için yola çıkan öğrenciler her gün aynı korkuyla yaşıyorlar. Sürücülerin yol vermemesi hem öğrencileri hem de velilerin tepkisine sebep oluyor. Ana yolunda karşıdan karşıya geçmek için dakikalarca bekleyen öğrenciler ölümle burun buruna geliyor. Yetkililere seslenen veliler ve öğrenciler yola trafik lambası konulması istedi.
Konuyla ilgili açıklama yapan öğrenci velilerinden Songül Öztürk, "Biz defalarca bu konuyu yetkililere bildirdik, ama her hangi bir çözüme kavuşmadı. Her seferinde gerekenleri yapacağız diyorlar fakat sadece lafta kalıyor. Burada gördüğünüz gibi yolda yayalara yol verilmesi gerekiyor, ancak hiç bir sürücü buna uymuyor. Canlar yandıktan sonra tedbir alınmasının hiç bir faydası yok, bunları daha önceden yapmak lazım. Ben ve çocuğum geçtiğimiz günlerde burada ölümden döndük. Bir araç bize yol verdi, tam geçerken bir başka araç hızla geçti, çocuğumu ve kendimi son anda kurtardım. Biz buraya trafik lambası konulmasını ya da yavaşlatıcı set oluşturmasını istiyoruz. Yetkililerin artık bu konuya bir çözüm bulması gerekiyor" dedi.
Bir başka veli Ahmet Memiş ise, "Geçtiğimiz günlerde yayalara öncelik verilsin diye uygulamalar yapıldı. Yapılan uygulamalar güzel, ama kimse uymuyor. Biz buraya okul çıkış ve girişlerinde bir polisin görevlendirilmesi talep ediyoruz. Çocuklarımız okullarına giderken korkuyla gidiyor. Duyarlı olan sürücülerde var ama sayıları çok az maalesef diye konuştu.
Öğrenciler ise hergün okulla gitmek için bu yolu kullandıklarını belirterek, "Karşıdan karşıya geçmek için dakikalarca bekliyoruz. Kimse bize yol vermiyor, biz buraya trafik lambası konulması istiyoruz. Bu yoldan geçerken çok korkuyoruz, bir çok arkadaşımız ölümle burun buruna geldi" diye konuştular.

BURSA

04 Ekim 2019 Cuma

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  • İKİNDİ 16:14
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