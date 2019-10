Bursa İş Dünyası Hatay’da BTSO İle Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Kardeşlik Protokolü İmzaladı

Türkiye’nin en büyük ticaret ve sanayi odalarından birisi olan Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), medeniyetler beşiği Hatay’a çıkarma yaptı. Türkiye’deki birçok oda ile beraber hareket ederek Türkiye’nin kalkınma hedeflerine güç katan BTSO, Antakya Ticaret ve Sanayi Odası ile de kardeşlik protokolü imzaladı.

Bursa iş dünyasının çatı kuruluşu BTSO, bölgeler arasındaki işbirliğini artırmak adına önemli bir organizasyona daha imza attı. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Meclis Başkanı Ali Uğur, yönetim kurulu ve meclis divan üyeleri ile BTSO meclis üyeleri Hatay’ı ziyaret etti. BTSO heyeti, Hatay’da önemli ziyaretler de gerçekleştirdi.

BURSA VE HATAY İŞ DÜNYASI BULUŞTU

BTSO Başkanı İbrahim Burkay, Meclis Başkanı Ali Uğur ve yönetim kurulu üyeleri, ilk olarak Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ı makamında ziyaret etti. Ardından Antakya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Celal Mursaloğlu ile Meclis Başkanı Veliş Bahadırlı’nın konuğu olan heyet, son olarak Antakya TSO Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Çinçin ve Meclis Başkanı Selahattin Eskiocak’ı ziyaret etti.

BURSA VE HATAY KARDEŞLİK KÖPRÜSÜ GÜÇLENDİ

Program kapsamında ayrıca BTSO ile Antakya TSO önemli bir protokole daha imza attı. BTSO Meclis üyelerinin yanı sıra TOBB Bursa Kadın Girişimciler Kurulu üyelerinin de katılım sağladığı etkinlikte BTSO, kardeşlik protokollerinin yenisini Antakya TSO ile gerçekleştirdi. Protokolü, BTSO Başkanı İbrahim Burkay ve Meclis Başkanı Ali Uğur ile Antakya TSO Başkanı Hikmet Çinçin ve Meclis Başkanı Selahattin Eskiocak birlikte imzaladı.

“GÜÇLÜ BAĞLARIMIZ BİZİ HEDEFLERİMİZE ULAŞTIRACAKTIR”

BTSO Başkanı İbrahim Burkay, Türkiye’nin 2023, 2053 ve 2071 hedefleri için 40’ın üzerinde makro projeyi kent ekonomisine kazandıran BTSO’nun son 7 yılda bir uzmanlık merkezi haline geldiğini söyledi. Üretim, ileri teknoloji, ArGe, istihdam ve ihracata yönelik projeleriyle model olan BTSO’nun sahip olduğu bilgi ve birikimi Türkiye’nin çeşitli ticaret ve sanayi odalarıyla paylaşmayı sürdürdüğünü ifade eden Başkan Burkay, “İpekyolu’nun en önemli durakları olan Bursa ve Hatay anlamlı bir kardeşlik protokolüne imza attı. İş dünyası temsilcileri olarak sahip olduğumuz bağlarımızı, ülkemizin geleceğine daha güçlü katkılar sunmak için çalışacağız.” dedi.

“ÜLKEMİZ İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM ETMEK ZORUNDAYIZ”

Ticaret ve sanayi odalarının kentteki iş dünyası kuruluşlarının bir araya geldiği çatı kuruluşlar olduğunu ifade eden Başkan Burkay, “Bursa ve Hatay iş dünyasının ekonomide sağladığı her bir başarı, Türkiye ekonomisinin küresel ligdeki performansını da güçlendirerek kalkınma hamlemize katkı sağlıyor. Bizler iş dünyası temsilcileri olarak daha güçlü bir Türkiye için üretmeye, istihdam oluşturmaya ve ihracat yapmaya devam edeceğiz. BTSO ve Hatay TSO arasında imzalanan kardeşlik protokolünün ülkemize ve her iki kentimize hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.

“KARDEŞLİĞİMİZİN UZUN YILLAR SÜRMESİNİ DİLİYORUM”

Antakya TSO Başkanı Hikmet Çinçin, Türkiye ekonomisinin en önemli şehirlerinden birisi olan Bursa’nın iş dünyası temsilcilerini Hatay’da ağırlamanın memnuniyet verici olduğunu söyledi. Hatay ekonomisindeki gelişmeleri ve odanın faaliyetleri hakkında bilgiler veren Çinçin, “Ülkemizin en güney ucu olan Hatay, önemli bir ticaret ve lojistik merkez kimliği taşıyor. Ticaret, ulaşım ve tarım noktasında ciddi bir potansiyel taşıyan kentimizde Bursa iş dünyası temsilcilerini ağırlamak bizi onurlandırdı. Bursa, bizim örnek aldığımız ve gıpta ile takip ettiğimiz şehirlerden birisidir. İmzaladığımız kardeşlik protokolü ile her iki şehir arasındaki bağların uzun yıllar sürmesini temenni ediyorum.” ifadelerini kullandı.

BURSA 04 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:32

GÜNEŞ 06:55

ÖĞLE 12:58

İKİNDİ 16:14

AKŞAM 18:50

YATSI 20:08

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.