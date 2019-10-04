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Çocuklardan anlamlı ziyaret

İHA

4 Ekim Dünya Hayvan Hakları Günü'nde Nilüfer Belediyesi Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi'ni ziyaret eden çocuklar, can dostlarla keyifli vakit geçirdi. Merkezde çocuklarla bir araya gelen Başkan Turgay Erdem, "Sokak hayvanlarının haklarını önemsemeliyiz" dedi.

Çocuklardan anlamlı ziyaret

4 Ekim Dünya Hayvan Hakları Günü’nde Nilüfer Belediyesi Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi’ni ziyaret eden çocuklar, can dostlarla keyifli vakit geçirdi. Merkezde çocuklarla bir araya gelen Başkan Turgay Erdem, “Sokak hayvanlarının haklarını önemsemeliyiz” dedi.
Nilüfer’de 2003 yılından bu yana hizmet veren Nilüfer Belediyesi Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi, 4 Ekim Dünya Hayvan Hakları Günü kapsamında bugünlerde ziyaretçi akınına uğruyor. Merkezdeki can dostlarını ziyaret eden öğrenciler, hem Nilüfer Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’nün çalışmalarını yerinde görüyor, hem de can dostlarla vakit geçiriyor.
Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de Nilüfer Belediyesi Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi’nde Veteriner İşleri Müdürlüğü çalışanları ve çocuklarla bir araya geldi. Veteriner İşleri Müdürlüğü çalışanlarına, görevlerini özveriyle sürdürdükleri için teşekkür eden Erdem’in çocuklar ve tabi ailelerine için de bir mesajı vardı. Nilüfer Belediyesi’nin, hayvan hakları ve onların bakımı konusunda yıllardır örnek hizmet sürdürdüğünü kaydeden Başkan Erdem “Nilüferliler hayvan hakları ve onların bakımı konusunda gayet hassas ve bilinçli ancak can dostlarımız daha fazlasını hak ediyor. Biz, merkezimizin şartlarını sürekli iyileştiriyoruz, ilçemizdeki beslenme odaklarının sayılarını arttırıyoruz. Ancak onlarla ortak bir hayatı paylaştığımızı hiç unutmamalıyız. Kapılarımızın önüne koyacağımız bir kap su, bir kap mama ve onları mağazalarda satılabilecek ve sıkıldığımızda sokağa atılabilecek bir eşya gibi görmeyerek, gerçekten önemsediğimizi hissettirebiliriz” dedi.
Erdem ayrıca hayvan hakları konusundaki hukukî düzenleme ihtiyacının bir ân önce giderilmesi gerektiğini de kaydetti.
Merkez ziyaretine hediyeleri ile gelen öğrenciler de vardı. Veteriner İşleri Müdürlüğü’nü ziyaret eden Uludağ Koleji ilköğretim sınıfı öğrencileri, ilçedeki beslenme noktalarına yerleştirilmek üzere, sosyal sorumluluk projesi kapsamında elde ettikleri gelir ile yaptırdıkları 14 adet mama ve su kabını Başkan Yardımcısı Remzi Çınar ve müdürlük personeline teslim ettiler.

BURSA

04 Ekim 2019 Cuma

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