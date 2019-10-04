Otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı

'İyi ki doğdun, seni çok seviyorum'

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BURSA'nın İnegöl ilçesinde, kontrolden çıkıp, şarampole devrilen otomobilin sürücüsü Mustafa Uğurlu (44) ile yanındaki Mustafa Keskin (34) yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde, İnegölYenişehir yolunda meydana geldi. İnegöl'den Yenişehir ilçesine giden Mustafa Uğurlu yönetimindeki 35 EVU 61 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Mustafa Uğurlu ile araçtaki Mustafa Keskin yaralandı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarıyla gelen sağlık görevlileri, 2 yaralıyı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan Mustafa Uğurlu ve Mustafa Keskin'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



BURSA 04 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:32

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