Meme kanserinde erken teşhis hayati önem taşıyor Doç. Dr. Dilektaşlı: “Erken konulan bir teşhis ile tedavi oranı yükseliyor”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Meme kanserinde erken teşhis hayati önem taşıyor Doç. Dr. Dilektaşlı: “Erken konulan bir teşhis ile ...

İHA

Bursa Özel Hayat Hastanesi'nden Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Evren Dilektaşlı, her 8 kadından birinin hayatı boyunca meme kanseriyle karşı karşıya kalma riskiyle yaşadığını söyledi.

Meme kanserinde erken teşhis hayati önem taşıyor Doç. Dr. Dilektaşlı: “Erken konulan bir teşhis ile tedavi oranı yükseliyor”

Bursa Özel Hayat Hastanesi’nden Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Evren Dilektaşlı, her 8 kadından birinin hayatı boyunca meme kanseriyle karşı karşıya kalma riskiyle yaşadığını söyledi.
Doç. Dr. Evren Dilektaşlı, meme kanserinin teşhis ve tedavisiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Doç. Dr. Dileklitaşlı, meme kanserinin, meme dokusundaki süt kanalını oluşturan ve süt yapıcı hücrelerin kontrolsüz olarak çoğalmasıyla ortaya çıktığını ve kadınlarda görülen kanserlerin yüzde 33’ünü teşkil ettiğini olduğunu söyledi. Her 8 kadından birinin hayatı boyunca meme kanseriyle karşı karşıya kalma riskiyle yaşadığını belirten Evren Dilektaşlı, “Aslında meme kanserine sebebiyet veren hücrelerin çoğalması ve büyümesi oldukça yavaş sayılabilir. Kanser hücreleri uzun zamanda büyürlerken, en önemlisi kanserin kan ve lenf yolu ile diğer organlara yayılmadan teşhis konmasıdır. Erken konulan bir tanı ile tedavi oranı çok yüksektir. Bu bakımdan meme kanserinde erken teşhis çok önemlidir” dedi.
Meme kanserinin nedeni arasında, genetik, beslenme şekli, sosyoekonomik durum, doğum sayısı, adet düzeni, doğum kontrol hapları kullanımı gibi birçok faktörün bulunduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Evren Dilektaşlı, şunları söyledi:
“Meme kanseri en çok 5070 yaş aralığında görülür ve risk ailede meme kanseri öyküsü bulunduğunda artmaktadır. Hikâyesinde ailesinde meme kanseri olan kişilerin kontrollerini özellikle 40 yaş ile birlikte sık sık yaptırmaları gerekmektedir. Uzun süreli fazla sigara tüketiminin meme kanseri riskini arttırdığı tespit edilmiştir. Fiziksel aktivite ve düzenli spordan uzak, hareketsiz bir hayat meme kanseri oluşum riskini artırmaktadır. Şişmanlık, doğurganlık çağındaki kadınlarda meme kanseri riskini 2 katına çıkarır. Morbid obezitenin meme ve rahim kanserini 4 katına kadar artırdığı tesbit edilmiştir. Ailesinde meme kanseri olanlarda doğum kontrol hapı kullanımı, kanser riskini 3 kat artırmaktadır”
Bu belirtilere dikkat!
“Meme kanseri belirtileri arasında en belirgin olanı ele gelen kitledir” diyen Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Evren Dilektaşlı, şöyle devam etti:
“Meme kanseri belirtilerini bilmek meme kanserini erken evrede yakalamak ve tedavinin başarıya ulaşması için çok önemlidir. Meme kanseri belirtileri arasında en belirgini memede ele gelen kitledir. Erken teşhis için kişinin kendi meme yapısını tanıması ve risk faktörlerini bilmesi gerekir. Meme kanseri belirtilerini fark edebilmek için her kadın 20 yaşından sonra kendi meme muayenesini yapmaya başlamalıdır. Kendi kendine meme muayenesi için en ideal dönem adet bitiminden 57 gün sonradır, adet görülmediği durumda da her ay belirlenmiş aynı günler olmalıdır. Meme kanseri belirtilerini şöyle sıralayabiliriz: Meme üzerinde genellikle ağrısız, sert yapılı ele gelen şişlikler. Gözle görülebilir şekilde, meme boyutunda veya şeklinde değişiklik. Meme cildinde kızarıklık, morluk, yara, içeri doğru çöküntü, portakal kabuğu görünüşü gibi noktasal çekintiler. Meme başı ve çevresinde, içe çökme, yön değiştirme, kabuklanma, çatlaklar ve yaralar. Meme başından kanlı veya kansız akıntı gelmesi. Koltuk altında görülebilen, elle fark edilen ağrılı ya da ağrısız şişlikler."
10 kitleden 8’i iyi huylu
Meme kanseri teşhisinde görülen her 10 kitlenin 8’i iyi huylu olduğuna işaret eden Genel Cerrahi Uzmanı Dilektaşlı, “Bunların çoğu genç yaşlarda görülen fibroadenom veya kist denilen kanser olmayan kitleler ve orta yaşlarda görülen fibrokistik kitlelerdir. Memedeki kitlenin ağrılı ya da ağrısız olması bunun kanser anlamına gelmez. Ancak Ancak memede ele gelen farklı bir yapı veya kitlenin ne olduğunun mutlaka aydınlatılması kitle fark edildiğinde mutlaka doktora başvurmak gerekir. Günümüzde meme kanseri tedavisinde kaydedilen önemli gelişmeler ve yeni tedavi seçenekleri ile hastalığın teşhisi ve tedavisi daha kolay ve başarılı hale gelmiştir. Meme kanseri tedavisinde öncelik memenin korunmasına yönelik tedavisi ve uygulamalardır. Erken evrede yakalanan meme kanserinde meme kaybı olmadan, gelişmiş tekniklerle hastalık yayılımı önceden tespit edilerek önlem alınabiliyor ve tümöre direk olarak müdahale edilmektedir. İleri safha meme kanserinde memenin cerrahi ile alınması söz konusu olduğu durumlarda plastik cerrahi teknikleri ile meme rekonstrüksiyonu (yeni bir meme) yapılabilmektedir" dedi.

BURSA

04 Ekim 2019 Cuma

  • İMSAK 05:32
  • GÜNEŞ 06:55
  • ÖĞLE 12:58
  • İKİNDİ 16:14
  • AKŞAM 18:50
  • YATSI 20:08
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

AFAD’dan deprem gözlem istasyonu
YEREL HABERLER AFAD’dan deprem gözlem istasyonu
Karayolları, selde tıkanan gideri açtı
YEREL HABERLER Karayolları, selde tıkanan gideri açtı
Tırtıllara hava harekâtı
YEREL HABERLER Tırtıllara hava harekâtı
Osmangazi metrûk binalardan temizleniyor
YEREL HABERLER Osmangazi metrûk binalardan temizleniyor
18 kilometrelik nefes kesen takip...Kaza yapınca yakalandılar Yalova'da polisin "dur" ihtarına uymayan 4 kişi otomobille kaçmaya başladı, polisin Bursa Orhangazi'ye kadar 18 kilometre boyunca kovaladığı şahıslar orta refüje çıkarak durabildi
YEREL HABERLER 18 kilometrelik nefes kesen takip...Kaza yapınca ...
Ormana zarar veren tırtıllarla mücadelede, predator böcekler kullanılacak
YEREL HABERLER Ormana zarar veren tırtıllarla mücadelede, predator ...
Otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı
Tiyatro yeni eserler kazandı
YEREL HABERLER Tiyatro yeni eserler kazandı
Mudanya Belediyesi’nden ücretsiz diyetisyen hizmeti Mudanya Belediyesi fazla obeziteye savaş açtı
YEREL HABERLER Mudanya Belediyesi’nden ücretsiz diyetisyen ...
Doruk Sağlık Grubu’ndan Bursa Şehir Konseyi’ne ziyaret
YEREL HABERLER Doruk Sağlık Grubu’ndan Bursa Şehir Konseyi’ne ...
Tarihi Kentler Birliği'nden Mudanya Belediyesi’ne jüri özel ödülü
YEREL HABERLER Tarihi Kentler Birliği'nden Mudanya Belediyesi’ne ...
Çocuklardan anlamlı ziyaret
YEREL HABERLER Çocuklardan anlamlı ziyaret
Bursa İş Dünyası Hatay’da BTSO İle Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Kardeşlik Protokolü İmzaladı
YEREL HABERLER Bursa İş Dünyası Hatay’da BTSO İle Antakya Ticaret ve ...
Veliler ve öğrenciler isyan etti Her gün ölüm korkusuyla okula gidiyorlar
YEREL HABERLER Veliler ve öğrenciler isyan etti Her gün ölüm ...
İnegöl Belediye Başkanı Taban mahalle buluşmalarında Taban: "“Hizmet edeceğiniz kitleyi anlamazsanız başarılı olamazsınız”
YEREL HABERLER İnegöl Belediye Başkanı Taban mahalle ...
Gemlik Gübre Sahası Endüstri Bölgesi oldu
YEREL HABERLER Gemlik Gübre Sahası Endüstri Bölgesi oldu
Pamukkale Turizm'den Jumbo hizmet
YEREL HABERLER Pamukkale Turizm'den Jumbo hizmet
700 bin meşe ve kayın ağacı kurtuldu Bursa'nın İznik ilçesinde göl havzası üzerindeki maden bölgesinde çinko, bakır ve kurşun çıkarmak için harekete geçen maden şirketi projeden ayrıldı ÇED iptal edildi
YEREL HABERLER 700 bin meşe ve kayın ağacı kurtuldu Bursa'nın İznik ...
Dere yatağında bulunan cesedin kimliği belli oldu
YEREL HABERLER Dere yatağında bulunan cesedin kimliği belli oldu
Nilüfer'den 5 yıldızlı kreş... 120 çocuk kapasiteli kreşte eğitim başladı, ayrıca ev hanımları çocuklarını abonelik sistemiyle emanet bırakabilecek
YEREL HABERLER Nilüfer'den 5 yıldızlı kreş... 120 çocuk kapasiteli ...
Bursa'da yanan orman alanı, havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Bursa'da yanan orman alanı, havadan görüntülendi
Arkadaşının boğazını keserek öldüren sanığın akli dengesi araştırılacak
YEREL HABERLER Arkadaşının boğazını keserek öldüren sanığın akli ...
Yumurtadan yumurta çıktı
YEREL HABERLER Yumurtadan yumurta çıktı
Her ağrı meme kanseri değildir
YEREL HABERLER Her ağrı meme kanseri değildir

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X