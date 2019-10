Osmangazi metrûk binalardan temizleniyor

Osmangazi Belediyesi, Tuna Mahallesi'nde madde bağımlılarının mesken tuttuğu metrûk binayı yıktı.

Osmangazi Belediyesi, insanların can güvenliğini tehdit eden ve kent estetiğini bozan metrûk binaları yıkıyor. Vatandaşlardan gelen talep ve şikayetleri değerlendirmeye alan Osmangazi Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, Tuna Mahallesi Er Bilge Serbest Sokak'ta bulunan, 2 katlı metrûk binayı yıkmak için harekete geçti. Uyuşturucu madde kullanıcılarının mesken edindikleri ve can güvenliği adına tehlike arz eden bina iş makinesi ile yıkıldı.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, metrûk binaların kötü amaçlarla kullanılmasından ötürü muhtarlar ve vatandaşlardan çok yoğun şikayetler aldıklarını belirterek, "Bilhassa uyuşturucu madde bağımlıları tarafından kullanıma açık olan binaları tespit ederek yıkımını gerçekleştiriyoruz. İlçemiz metrûk yapılardan arındıkça hem vatandaşımız rahat nefes alıyor, hem de görüntü kirliliğinin önüne geçiyoruz. Halkımızın can ve mal güvenliğini tehdit eden metrûk binaları, yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere göre yıkmaya devam edeceğiz” dedi.

BURSA 04 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:32

GÜNEŞ 06:55

ÖĞLE 12:58

İKİNDİ 16:14

AKŞAM 18:50

YATSI 20:08

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.