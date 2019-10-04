Karayolları, selde tıkanan gideri açtı

'İyi ki doğdun, seni çok seviyorum'

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Bursa'nın İznik ilçesinde tıkanan yağmur giderleri açılıyor.

Boyalıca Mahallesi'nde yağış sebebiyle yollun altındaki su gideri Karayolları ekipleri tarafından açıldı Şiddetli yağan yağmur sebebiyle sellerden kapanan su gideri Karayolları ekiplerince açıldı. Boyalıca girişinde yolun altından geçen su gideri her şiddetli yağış sonrası toprak ve çakıl taşlarıyla kapanıyordu. Karayolları ekiplerinin geç saatlere kadar süren çalışması sonunda su kanalı açıldı.

BURSA 04 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:32

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