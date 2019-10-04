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AFAD’dan deprem gözlem istasyonu

İHA

Bursa'nın İznik ilçesinde okul bahçesine AFAD tarafından deprem gözlem istasyonu kuruldu.

AFAD’dan deprem gözlem istasyonu

Bursa'nın İznik ilçesinde okul bahçesine AFAD tarafından deprem gözlem istasyonu kuruldu.
Boyalıca Mahallesi'nde ortaokul bahçesine deprem gözlem istasyonu yapıldı. Kurulan istasyonlarla ülkedeki yer hareketlerinin AFAD tarafından izlendiği bildirildi. İstasyonların yer hareketlerinin etki seviyesini belirleme çalışmalarında deprem ve doğal gaz raporlamalarında tehlike ve risk azaltma çalışmalarında ve haritalandırma faaliyetlerinde de kullanıldığı öğrenildi.

BURSA

04 Ekim 2019 Cuma

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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