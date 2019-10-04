Otomobil şarampole uçtu: 2 yaralı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan otomobil şarampole uçtu. Kazada iki kişi yaralandı.

Kaza İnegölYenişehir yolunda meydana geldi. İnegöl'den Yenişehir'e doğru seyir halinde olan Mustafa U. idaresindeki 35 EVU 61 plakalı otomobil kontrolden çıkıp şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü ile araçta bulunan Mustafa K. yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla inegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hurdaya dönen otomobil şarampolden vinçle çıkarılarak otoparka geçildi.

BURSA 04 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:32

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