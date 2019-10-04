İnegöl’de kaza: 1 yaralı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada, karşıdan karşıya geçmek isteyen bir kişiye otomobil çarptı. Yaralanan şahıs hastane kaldırıldı.

Kaza Ahmet Akyollu Caddesi AVM kavşağında meydana geldi. Alanyurt istikametinden inegöl'e doğru seyir halinde olan Ufuk Ş. yönetimindeki 16 AFB 505 plakalı otomobil, yol üzerinde karşıdan karşıya geçmek isteyen Birtan V'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan adam yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yaralıyı İnegöl Devlet Hastanesine kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

BURSA 04 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:32

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