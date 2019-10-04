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Balçova Belediyesi Nilüfer’i mercek altına aldı

İHA

İzmir'in Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, beraberindeki heyetle birlikte Nilüfer Belediyesi'ne kıyaslama ziyaretinde bulundu. Başkan Turgay Erdem'le de bir araya gelen heyet, Nilüfer Belediyesi'nin örnek projeler gerçekleştirdiğini belirtti.

İzmir’in Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, beraberindeki heyetle birlikte Nilüfer Belediyesi’ne kıyaslama ziyaretinde bulundu. Başkan Turgay Erdem’le de bir araya gelen heyet, Nilüfer Belediyesi’nin örnek projeler gerçekleştirdiğini belirtti.
Türkiye’de örnek projelere imza atan Nilüfer Belediyesi, bilgi ve tecrübelerini, çeşitli il ve ilçelerinden gelen belediyelerle paylaşmaya devam ediyor. İzmir Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya da, beraberindeki heyetle birlikte Nilüfer Belediyesi’ne kıyaslama ziyaretinde bulundu. Başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve idarî amirlerle birlikte Nilüfer Belediyesi’nin konuğu olan Başkan Fatma Çalkaya, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ile de Halk Evi’ndeki makamında bir araya geldi. Başkan Turgay Erdem’den projeler hakkında detaylı bilgi alan Çalkaya, Nilüfer Belediyesi’nin deneyim ve tecrübelerinden faydalanmak istediklerini belirtti.
Kurumlar arası dayanışmanın önemine dikkat çeken Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de, ortak hedefin halka en iyi hizmeti vermek olduğunu söyledi. İki başkan ziyaretin sonunda günün anısına birbirine hediye verdi.
Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya ve beraberindeki heyet, ziyaret kapsamında Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Sibel Özer ile birlikte Nilüfer Barış Meclisi, Nilüfer Belediyesi İnovasyon Merkezi, Nilüfer Belediyesi Burak Berk Kreşi, Olgun Gençlik Merkezi, Bizim Bahçe, Alzheimer Hasta Konuk Evi, huzurevi, Çalı Kadın ve Çocuk Akademisi’ni gezerek çalışmaları yerinde inceledi.
İzmir ekibi Nilüfer Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün sunumu ile bu alanda yapılan çalışmaları da mercek altına aldı.

BURSA

04 Ekim 2019 Cuma

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