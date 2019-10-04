Annelere emzirme dersi

Eczaneler ve bankalar kaça kadar açık?

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Bursa'nın Yenişehir ilçesinde 7 Ekim Emzirme Haftası kutlandı.

Yenişehir Sağlık Müdürlüğü tarafından ilçedeki annelere anne sütünün önemi hakkında bilgiler verildi. İlçe Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Kavak, Ebe Melek Polat, Hemşire Arzu Çekil tarafından annelere ilk 6 ay sadece anne sütünün verilmesi ve önemi hakkında bilgilendirme yapıldı. Anneler yetkililere bilgilendirme toplantısından dolayı teşekkür ettiler.

BURSA 04 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:32

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